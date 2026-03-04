पुरानी साड़ियों के साथ पहने जा सकते हैं ये गहने, मिलेगा क्लासिक लुक

पुरानी साड़ियां भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। ये न केवल सुंदर दिखती हैं, बल्कि इनमें एक खास कहानी भी छिपी होती है। इन साड़ियों को सही गहनों के साथ पहनने से आपका लुक और भी खास बन सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे गहनों के बारे में बताएंगे, जो पुरानी साड़ियों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और आपके लुक को और भी निखार सकते हैं।

#1 बनारसी साड़ी के साथ जड़ाऊ वाले गहने बनारसी साड़ियां अपनी जरी के काम और चमक के लिए जानी जाती हैं। इन साड़ियों के साथ जड़ाऊ वाले गहने पहनना एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। जड़ाऊ वाले गहने आपकी बनारसी साड़ी की चमक को और बढ़ा देंगे। आप बड़े झुमके, कंगन या हार पहन सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को शाही बना देंगे। इन गहनों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आपकी साड़ी के रंग और डिजाइन से मेल खाते हों।

#2 कांजीवरम साड़ी के साथ चांदी के गहने कांजीवरम साड़ियां दक्षिण भारत की पारंपरिक साड़ियों में से एक हैं, जो अपने मोटे सोने के काम के लिए जानी जाती हैं। इन साड़ियों के साथ चांदी के गहने बहुत अच्छे लगते हैं। चांदी की चेन, अंगूठी या कंगन आपके कांजीवरम लुक को पूरा कर सकते हैं। इन गहनों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आपकी साड़ी के रंग और डिजाइन से मेल खाते हों, ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक दिखे।

Advertisement

#3 पटोला साड़ी के साथ मोती के गहने पटोला गुजरात की मशहूर पारंपरिक साड़ी है, जो अपनी रंग-बिरंगी डिजाइन और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इन साड़ियों के साथ मोती के गहने बहुत अच्छे लगते हैं। मोती की बालियां, हार या कंगन आपके पटोला लुक को खास बना सकते हैं। इन गहनों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आपकी साड़ी के रंग और डिजाइन से मेल खाते हों, ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक दिखे।

Advertisement

#4 मणिपुरी साड़ी के साथ कुंदन सेट मणिपुरी उत्तर पूर्व भारत की पारंपरिक साड़ी है, जो अपनी बुनाई और डिजाइन के लिए जानी जाती है। इन साड़ियों के साथ कुंदन सेट बहुत अच्छे लगते हैं। कुंदन की बालियां, हार या कंगन आपके मणिपुरी लुक को खास बना सकते हैं। इन गहनों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आपकी साड़ी के रंग और डिजाइन से मेल खाते हों, ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक दिखे और आप भीड़ से अलग नजर आएं।