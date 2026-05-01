फलों से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट स्नैक्स, जानिए बनाने की आसान रेसिपी

स्नैक्स का नाम सुनते ही मन में कई तरह की तली-भुनी चीजें आने लगती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फलों से भी कई स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। ये स्नैक्स न केवल आपके स्वाद को संतुष्ट करेंगे, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फल-स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

#1 पपीता चाट पपीता चाट एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपकी भूख को शांत करेगा और स्वादिष्ट भी लगेगा। इसके लिए पपीते को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे एक बड़े बर्तन में डालें। अब इसमें नींबू का रस, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसे परोसें।

#2 आम की खट्टी-मीठी चटनी आम की खट्टी-मीठी चटनी गर्मियों में बनाई जा सकती है। इसके लिए कच्चे आम को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में थोड़े-से पानी के साथ आम, चीनी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालकर पकाएं जब तक कि आम नरम न हो जाएं। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसमें नींबू का रस मिलाएं और इसे परोसें। यह चटनी समोसे, कचौड़ी या परांठों के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।

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#3 अनार का रायता अनार का रायता एक हल्का और पौष्टिक स्नैक है, जो गर्मियों में खासतौर पर अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए ताजे दही में अनार के दाने मिलाएं और उसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर और नमक डालें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी कटा हुआ खीरा या पुदीना भी मिला सकते हैं। यह रायता खाने के साथ-साथ किसी भी वक्त खाया जा सकता है और यह आपके पेट को ठंडक पहुंचाता है।

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#4 तरबूज की स्लाइस तरबूज की स्लाइस गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। इसे बनाने के लिए तरबूज को पतली-पतली स्लाइस में काट लें और उसमें नींबू का रस और थोड़ा-सा काला नमक छिड़क दें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। यह स्नैक न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। इसे आप किसी भी समय खा सकते हैं और यह बच्चों को भी बहुत पसंद आता है।