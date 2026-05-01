मौसमी सब्जियों से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

मौसमी सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप मौसमी सब्जियों से घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इन व्यंजनों का स्वाद आपके घर के सभी सदस्यों को पसंद आएगा और ये आपके रोजमर्रा के खाने को भी खास बना देंगे।

#1 तंदूरी शिमला मिर्च तंदूरी शिमला मिर्च एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शिमला मिर्च को बीच से काटकर बीज निकाल लें, फिर एक कटोरी में दही, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण को शिमला मिर्च के अंदर भर दें और इसे तंदूर या ओवन में सेंकें जब तक कि यह सुनहरी न हो जाए। फिर इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 लौकी की खीर लौकी की खीर एक हल्की-फुल्की मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लौकी को छीलकर कद्दूकस करें, फिर उसे दूध में उबालें जब तक कि वह नरम न हो जाए। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालें और कुछ मिनट तक पकाएं। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें। इसे ठंडा करके परोसें। यह मिठाई आपके परिवार को बहुत पसंद आएगी।

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#3 पालक पनीर टिक्का पालक पनीर टिक्का एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें और पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला और नमक मिलाकर एक मसाला तैयार करें। पनीर के टुकड़ों को इस मसाले में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, ताकि मसाले अच्छे से लग जाएं। इसके बाद इन्हें सेंके और गर्मागर्म परोसें।

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#4 करेला भरता अगर आपको करेला पसंद नहीं आता, तो इस रेसिपी को आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले करेले को पतला काट लें और नमक लगाकर आधा घंटा छोड़ दें, ताकि उसका कड़वा पानी निकल जाए, फिर इसे धोकर सुखा लें। अब प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को मिलाकर भूनें, फिर इसमें करेले डालकर पकाएं जब तक कि वह नरम न हो जाएं। अंत में हरी धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें।