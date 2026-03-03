त्योहारों की मिठाक बढ़ा सकती हैं पनीर से बनी ये मिठाइयां, जानिए आसान रेसिपी

पनीर का उपयोग सिर्फ नमकीन व्यंजनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं। पनीर एक पौष्टिक सामग्री है, जो मिठाइयों में भी अपनी खास जगह बनाता है। आइए आज हम आपको पनीर से बनाई जाने वाली कुछ ऐसी मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है। ये आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ मिठास भी बढ़ाएंगे।

#1 पनीर की बर्फी पनीर की बर्फी एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें नींबू का रस डालकर छेना निकाल लें। अब इस छेने को मसलकर पनीर बना लें और उसमें चीनी मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसमें इलायची का पाउडर मिलाकर ठंडा होने दें और फिर टुकड़ों में काटकर परोसें।

#2 पनीर की खीर पनीर की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें चीनी मिलाएं और अच्छे से पकने दें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें और कुछ देर तक पकने दें। इसके बाद इसमें इलायची का पाउडर, बादाम और काजू मिलाकर ठंडा होने दें। यह खीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।

#3 पनीर के लड्डू पनीर के लड्डू एक खास मिठाई हैं, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूखे मेवे, नारियल और चीनी को मिक्सी में पीस लें। अब इस मिश्रण को मसलकर पनीर बना लें और उसमें घी मिलाकर अच्छे से गूंध लें। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बना लें और उन्हें घी में तल लें। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं।

#4 पनीर की बर्फी रोल पनीर की बर्फी रोल एक अनोखी मिठाई है, जिसमें आप अलग-अलग स्वाद मिलाकर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें चीनी मिलाएं और अच्छे से पकने दें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसमें मैदा मिलाकर गूंथ लें। अब इस मिश्रण को बेलकर रोल बना लें। इसके बाद रोल्स को सूखे मेवे या चॉकलेट से सजाकर ठंडा होने दें। यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।