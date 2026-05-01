गर्मियों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं ये चॉकलेट से बने व्यंजन, आसान हैं इनकी रेसिपी

गर्मियों में ठंडे और ताजगी भरे व्यंजनों का आनंद लेना सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे में चॉकलेट से बने व्यंजन एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए, आज हम आपको चॉकलेट से बनाए जाने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो बनाने में भी आसान होते हैं और गर्मियों के लिए भी एकदम उपयुक्त होते हैं।

#1 चॉकलेट पुडिंग चॉकलेट पुडिंग एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को गरम करें और उसमें चीनी और कोको पाउडर मिलाएं। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर घोलकर गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसमें वनीला एसेंस मिलाकर फ्रिज में जमने के लिए रख दें। ठंडा-ठंडा चॉकलेट पुडिंग पर कुछ चॉकलेट के टुकड़े डालकर परोसें। यह मिठाई बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी।

#2 चॉकलेट मूस चॉकलेट मूस एक हल्का और फूला हुआ व्यंजन है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले डार्क चॉकलेट को पिघलाएं और उसे फेंटी हुई क्रीम में मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को फ्रिज में जमने के लिए रखें। जब यह जम जाए तो ऊपर से कदूकस की हुई चॉकलेट या कोको पाउडर छिड़ककर परोसें। यह व्यंजन किसी भी खास मौके पर आपके मेहमानों को खुश करने के लिए बेहतरीन होगा।

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#3 चॉकलेट आइसक्रीम गर्मियों में आइसक्रीम का मजा ही अलग होता है। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले दूध को गरम करें और उसमें चीनी और कोको पाउडर मिलाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें वनीला एसेंस और कटे हुए सूखे मेवे मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके फ्रिज में जमने के लिए रख दें। जब यह पूरी तरह जम जाए तो ठंडा-ठंडा परोसें। यह आइसक्रीम सभी को खूब पसंद आएगी।

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#4 चॉकलेट मिल्कशेक चॉकलेट मिल्कशेक गर्मियों में पीने के लिए एक बेहतरीन पेय विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले दूध, आइसक्रीम और पिघली हुई डार्क चॉकलेट को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिला लें। मिश्रण तैयार होने पर इसे गिलास में डालें और ऊपर से फेंटी हुई क्रीम और चॉकलेट के टुकड़े डालकर सजाएं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें दूध और आइसक्रीम शामिल हैं।