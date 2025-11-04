भारत में स्नॉर्कलिंग का आनंद लेने के लिए बेहतरीन हैं ये जगहें, कर सकते हैं यात्रा

स्नॉर्कलिंग एक रोमांचक पानी का खेल है, जिसमें लोग समुद्र में तैरते हुए समुद्री जीवन को करीब से देख सकते हैं। यह गतिविधि न केवल रोमांचक होती है, बल्कि इसे करने के लिए ज्यादा तैयारी की भी जरूरत नहीं होती। भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप स्नॉर्कलिंग का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको भारत के 5 बेहतरीन स्थानों के बारे में बताते हैं, जहां की यात्रा के दौरान स्नॉर्कलिंग की जा सकती है।

#1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यहां की सफेद रेत और नीले पानी की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां के हवाई जहाज द्वीप, जॉली बॉय द्वीप और हैवलॉक द्वीप पर स्नॉर्कलिंग का आनंद लिया जा सकता है। यहां आप रंग-बिरंगे मूंगा चट्टानों, विभिन्न प्रकार की मछलियों और समुद्री जीवों को करीब से देख सकते हैं। अंडमान में स्नॉर्कलिंग करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक है।

#2 गोवा गोवा भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां आप समुद्र तटों का आनंद ले सकते हैं। यहां की मांडोव नदी और कुंडलिका नदी पर स्नॉर्कलिंग करना मजेदार अनुभव होगा। इसके अलावा आप यहां नाव की सवारी, कयाकिंग और मछली पकड़ने का भी आनंद ले सकते हैं। गोवा में स्नॉर्कलिंग करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक है। इस समय मौसम सुहावना रहता है और समुद्र भी शांत रहता है।

#3 केरल केरल अपने हरे-भरे जंगलों और शांत जलमार्गों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां के समुद्र तट भी बहुत खूबसूरत हैं। यहां की वायनाड झील, अल्लेप्पी और कोच्चि पर स्नॉर्कलिंग करना आपको जीवनभर याद रहेगा। इसके अलावा आप यहां हाउसबोटिंग, कयाकिंग और मछली पकड़ने का भी आनंद ले सकते हैं। केरल में स्नॉर्कलिंग करते समय आपको जो नजारे देखने को मिलेंगे वो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे।

#4 लक्षद्वीप लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की मिनीकॉय द्वीप, कदमत द्वीप और कलापनी द्वीप पर आप स्नॉर्कलिंग करने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां गोता लगाना, कयाकिंग और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं। अन्य लोकप्रिय स्थलों में अगत्ती और कवरत्ती द्वीप शामिल हैं, जहां आप विभिन्न प्रकार की रंग-बिरंगी मछलियां और अन्य समुद्री जीव देख सकते हैं।