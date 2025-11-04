इन 5 जानवरों का होता है सबसे ज्यादा IQ, इनकी बुद्धिमता आपको हर देगी हैरान

IQ बुद्धिमत्ता का मापदंड होता है, जिसके जरिए किसी की समझदारी को मापा जाता है। अगर हम इंसानों की बुद्धिमत्ता माप सकते हैं तो क्या जानवरों की नहीं? जी हां, आपने सही सुना। जानवरों का भी एक IQ होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी समझदारी इंसानों से भी ज्यादा होती है। ये जानवर अपने अनोखे कौशल और समझदारी के लिए जाने जाते हैं।

#1 डॉल्फिन डॉल्फिन को समुद्र का सबसे समझदार प्राणी माना जाता है। उनका IQ इंसानों के समान होता है और वे अत्यधिक बुद्धिमान होती हैं। डॉल्फिन अपनी आवाज और इकोलोकेशन का उपयोग करके चीजों को पहचान सकती हैं और उनके आसपास के माहौल को समझ सकती हैं। इसके अलावा डॉल्फिन सामाजिक जानवर होती हैं, जो अपने समूह के साथ मिलकर काम करती हैं और एक-दूसरे की मदद करती हैं। उनका यह सामाजिक व्यवहार भी उनकी समझदारी का संकेत देता है।

#2 कुत्ता कुत्ते भी अपने अनोखे गुणों के लिए जाने जाते हैं और मनुष्यों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनकी समझदारी लगभग 7 साल के बच्चे जितनी होती है। कुत्ते अलग-अलग आवाजें पहचान सकते हैं और आदेशों को समझ सकते हैं। यहां तक कि कुछ कुत्ते गणित के सरल सवालों को भी हल कर सकते हैं। इसके अलावा कुत्ते अपनी गंध पहचानने की क्षमता के लिए भी मशहूर होते हैं, जिसके चलते वे पुलिस में भी शामिल किए जाते हैं।

#3 हाथी हाथी को जंगल का जीनियस कहा जाता है। उनकी IQ बहुत ज्यादा होती है, जो उन्हें अपने परिवार के साथ मिलकर काम करने और उनकी रक्षा करने में मदद करती है। हाथी अपनी याददाश्त के लिए भी जाने जाते हैं, जिससे वे कई सालों बाद भी पुराने रास्ते और स्थानों को याद रख पाते हैं। हाथियों में सहानुभूति भी होती है और उनका तेज दिमाग उन्हें समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है।

#4 चिंपांजी चिंपांजी हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं और उनकी IQ बहुत ज्यादा होती है। वे औजारों का उपयोग करना सीख सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और कुछ सरल गणितीय सवालों का भी जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा चिंपांजी अपने समूह के साथ मिलकर काम करते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं, जिससे उनकी सामाजिक समझदारी का पता चलता है। चिंपांजी कई तरह के औजार बनाते और उनका इस्तेमाल भी करते हैं।