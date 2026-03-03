पाटाागोनिया के राष्ट्रीय पार्क में हैं ये 5 सबसे खूबसूरत ट्रेक, एक बार जरूर जाएं

पाटागोनिया दक्षिण अमेरिका का एक खूबसूरत क्षेत्र है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहां के राष्ट्रीय पार्क ट्रेकिंग के शौकीनों को अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। इन पार्कों में आप बर्फीले पहाड़ों, ग्लेशियरों, झीलों और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। आइए आज हम आपको पाटागोनिया के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क ट्रेक के बारे में बताते हैं।

#1 टोरेस डेल पेन नेशनल पार्क चिली में स्थित टोरेस डेल पेन नेशनल पार्क अपनी ऊंची चोटी वाले ग्रेनाइट टॉवर और ग्लेशियरों के लिए मशहूर है। यहां का 'वर्ड्सवर्थ सर्किट' ट्रेक 8 से 10 दिन का होता है, जिसमें आप इन खूबसूरत टॉवरों के करीब पहुंच सकते हैं। इस ट्रेक के दौरान आप कई तरह के वन्यजीवों को देख सकते हैं और शानदार नजारों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के कैंपिंग साइट भी बहुत सुंदर हैं।

#2 लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क अर्जेंटीना में स्थित लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क अपने विशाल ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है। यहां का 'पीरिटो मोरेनो ग्लेशियर' देखने लायक है, जिसे देखने के लिए लोग अक्सर यहां आते हैं। इस पार्क में 'लॉस ग्लेशियर्स ट्रेक' 3 से 5 दिन का होता है, जिसमें आप बर्फीले रास्तों पर चलते हुए इस ग्लेशियर के करीब पहुंच सकते हैं। यहां के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए।

#3 तोमा हिल्स नेशनल पार्क तोमा हिल्स नेशनल पार्क अर्जेंटीना में स्थित एक छोटा, लेकिन खूबसूरत क्षेत्र है, जो ट्रेकिंग के शौकीनों को अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यहां का 'तोमा हिल्स ट्रेक' 2 दिन का होता है, जिसमें आप घने जंगलों, नदियों और पहाड़ियों से गुजरते हुए प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। इस ट्रेक के दौरान आप कई तरह के वन्यजीवों को देख सकते हैं और शानदार नजारों का आनंद ले सकते हैं।

#4 वुल्कान लाउका नेशनल पार्क वुल्कान लाउका नेशनल पार्क चिली में स्थित एक अनोखा क्षेत्र है, जहां आप ज्वालामुखियों के करीब जाकर उन्हें देख सकते हैं। यहां का 'वुल्कान लाउका ट्रेक' 4 दिन का होता है, जिसमें आप ज्वालामुखियों के आसपास घूमते हुए उनकी गतिविधियों को करीब से देख सकते हैं। इस ट्रेक के दौरान आपको गर्म पानी के झरने भी देखने को मिलेंगे, जो इस क्षेत्र की खासियत हैं। इनके किनारे बैठना भी एक बेहतरीन अनुभव होगा।