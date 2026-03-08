जापान के इन 5 राष्ट्रीय उद्यानों की करें यात्रा, मिलेगा एडवेंचर से भरा अनुभव

जापान में 47 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। ये उद्यान जापान के समृद्ध वन्यजीवों और प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। यहां की यात्रा करने से आपको जापान की संस्कृति और इसके लोगों के बारे में जानने को मिलता है। यहां के राष्ट्रीय उद्यानों में आप ट्रेकिंग, कैंपिंग, स्नोबोर्डिंग और अन्य कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको जापान के 5 सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताते हैं।

#1 जिगोकुदानी मकारो उद्यान जिगोकुदानी मकारो उद्यान नागानो प्रांत में स्थित है, जो काफी प्रसिद्ध भी है। यह पार्क अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। यहां आप बंदरों को गर्म झरनों में स्नान करते हुए देख सकते हैं। यह एक अनोखा अनुभव है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस पार्क में आकर आप बंदरों को उनके प्राकृतिक घर में देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत आकर्षक है।

#2 फुजी-हाकोने-इसेन राष्ट्रीय उद्यान फुजी-हाकोने-इसेन राष्ट्रीय उद्यान यामानाशी और शिजुओका प्रांतों में फैला हुआ है। यह उद्यान अपने सुंदर पहाड़ों और झीलों के लिए मशहूर है। यहां आप पहाड़ों पर चढ़ाई कर सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं और झील किनारे आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के गर्म पानी के झरने भी बहुत लोकप्रिय हैं। यहां आकर आप जापान की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है।

#3 अकिनोमोटो राष्ट्रीय उद्यान अकिनोमोटो राष्ट्रीय उद्यान हिरोशिमा और ओकायामा प्रांतों में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी घनी हरियाली और अलग-अलग तरह के वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यहां आप पक्षियों को उनके प्राकृतिक घर में देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत आकर्षक है। अकिनोमोटो राष्ट्रीय उद्यान में आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यहां का शांतिपूर्ण वातावरण आपके मन को सुकून देगा।

#4 चिचू कला संग्रहालय चिचू कला संग्रहालय ह्योगो प्रांत में स्थित है। यह संग्रहालय आधुनिक कला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहां आप विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की कृतियां देख सकते हैं। इस संग्रहालय की खासियत यह है कि इसे प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ कला को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चिचू कला संग्रहालय में आकर आपको कला और प्रकृति, दोनों का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक है।