हेजलनट से बनने वाले ये मीठे व्यंजन उंगलियां चाटने पर कर देंगे मजबूर, जानें  रेसिपी

हेजलनट से बने व्यंजन पिछले कुछ सालों से भारत में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और अन्य जरूरी तत्व शरीर को कई तरह के लाभ दे सकते हैं। इसके साथ-साथ इसका स्वाद भी बेहतरीन होता है, जिससे कई तरह के स्वादिष्ट मीठे व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपने पहले इसे नहीं खाया है तो आप हेजलनट से ये 4 तरह के लजीज व्यंजन आजमा सकते हैं। इनका स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा।

#1 हेजलनट की मिठाई हेजलनट की मिठाई एक खास स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हेजलनट को भूनकर पीस लें। फिर इसमें दूध का पाउडर, चीनी और घी मिलाकर अच्छी तरह से गूंथ लें। अब इस मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और काटने से पहले जमने दें। यह मिठाई स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।

#2 हेजलनट का केक अगर आप केक के शौकीन हैं तो हेजलनट का केक आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए मक्खन और चीनी को फेंटकर उसमें दही मिलाएं। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और पिसे हुए हेजलनट मिलाएं और अच्छी तरह फेंट लें। इसके बाद इस मिश्रण को केक के बर्तन में डालकर ओवन में बेक करें। ठंडा होने पर इसके ऊपर चॉकलेट और कटे हुए हेजलनट की सजावट करें और परोसें।

Advertisement

#3 हेजलनट के चॉकलेट ट्रफल चॉकलेट ट्रफल सभी को पसंद आते हैं और इन्हें बनाना भी आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले डार्क चॉकलेट को पिघलाएं, फिर उसमें क्रीम मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इस मिश्रण में पिसे हुए हेजलनट डालें और छोटे-छोटे गोले बनाकर ठंडा करें। ये गोले न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आप इन ट्रफल पर हेजलनट लगाकर भी परोस सकते हैं।

Advertisement