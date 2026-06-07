मानसून के दौरान सुरक्षित रहेंगे ये 5 शाकाहारी स्ट्रीट फूड, स्वाद भी होता है लाजवाब
क्या है खबर?
मानसून में अक्सर मौसम में बदलाव के कारण नमी बढ़ जाती है और इस वजह से कीटाणु तेजी से पनपने लगते हैं, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ऐसे में इस मौसम में स्ट्रीट फूड खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें कीटाणु पनपने की संभावना अधिक होती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे शाकाहारी स्ट्रीट फूड के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप मानसून में बेफिक्र हो कर खा सकते हैं।
#1
पकौड़े
मानसून में पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। हालांकि, बाजार से खरीदने के बजाय इन्हें घर पर बनाना ज्यादा अच्छा है। आप बेसन और आलू, पत्तेदार सब्जियां, पनीर, मक्का, प्याज और मिक्स दाल जैसे कई तरह के पकौड़े बना सकते हैं। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को पानी और नमक मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां डालें। इसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें पकौड़े डालें और सुनहरा होने तक पकाएं।
#2
भेलपुरी
बिना तेल वाली भेलपुरी मानसून के दौरान एक सुरक्षित विकल्प हो सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मुरमुरा, उबले आलू, उबली मटर, कच्ची सब्जियों को डालें। इसके बाद इसमें धनिया, सेव, नमक, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस और दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इस पर हरी चटनी और इमली की चटनी डालें। आप इसमें अपने पसंदीदा मसाले और सूखे मेवे भी मिला सकते हैं।
#3
समोसा
मानसून में समोसा भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि, सड़क किनारे बिकने वाले समोसों को न खाएं, क्योंकि वे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आप घर पर आसानी से आलू और मटर का समोसा बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैदे में नमक और थोड़ा-सा घी मिलाकर आटा गूंथ लें, फिर इसमें आलू और मटर की फिलिंग करें। आप इसे बंद स्टॉल या रेस्टोरेंट से खा सकते हैं।
#4
मोमो
मानसून में गर्मा-गर्म मोमो का स्वाद तो लाजवाब लगता है। यह मैदे से तो बनता है, लेकिन भाप में पकाया जाता है। इस वजह से यह एक सेहतमंद विकल्प साबित होता है। आप किसी अच्छे स्टॉल या फिर किसी रेस्टोरेंट या कैफे जा कर मोमो का मजा ले सकते हैं। इसके तले हुए विकल्पों के बजाय भाप में पके मोमो ही चुनें, जो ज्यादा पौष्टिक रहते हैं और जिनमें मिलावट वाला तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता।
#5
भुट्टा
भुट्टा बारिश के दिनों का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, जो सबसे सेहतमंद भी होता है। इसे आप किसी भी स्टॉल से बेफिक्र हो कर खा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की मिलावट का कोई डर नहीं रहता। आप सड़क से भुट्टे भुनवाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप भुट्टे खरीदकर उन्हें घर पर ही उबाल सकते हैं या भूनकर खा सकते हैं। इससे बनने वाली चाट और सलाद आदि भी पौष्टिक होते हैं।