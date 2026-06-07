मानसून के दौरान सुरक्षित स्ट्रीट फूड

मानसून के दौरान सुरक्षित रहेंगे ये 5 शाकाहारी स्ट्रीट फूड, स्वाद भी होता है लाजवाब

लेखन सयाली 10:58 am Jun 07, 202610:58 am

क्या है खबर?

मानसून में अक्सर मौसम में बदलाव के कारण नमी बढ़ जाती है और इस वजह से कीटाणु तेजी से पनपने लगते हैं, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ऐसे में इस मौसम में स्ट्रीट फूड खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें कीटाणु पनपने की संभावना अधिक होती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे शाकाहारी स्ट्रीट फूड के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप मानसून में बेफिक्र हो कर खा सकते हैं।