ओमेगा-3s की कमी पूरी कर सकते हैं ये 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थ, डाइट का बनाएं हिस्सा

ओमेगा-3s एक जरूरी फैटी एसिड है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अहम है। यह दिल को स्वस्थ रखने, दिमाग की कार्यक्षमता को सुधारने और प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। आमतौर पर ओमेगा-3s के लिए मांसाहारी भोजन का सेवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन शाकाहारी लोग इसके अन्य स्त्रोत की खोज करते रहते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो ओमेगा-3s से भरपूर हैं।

#1 अलसी अलसी के बीजों में ओमेगा-3s की अच्छी मात्रा होती है। ये छोटे से बीज सलाद, स्मूदी या दही में मिलाकर खाए जा सकते हैं। इन्हें भूनकर या पीसकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलसी के बीजों का सेवन करने से दिल की बीमारी का खतरा कम होता है और दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा ये बीज त्वचा के लिए भी फायदेमंद होते हैं और प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं।

#2 चिया के बीज चिया के बीज छोटे-छोटे काले या सफेद बीज होते हैं, जो सलाद, स्मूदी या पुडिंग में मिलाए जा सकते हैं। इनका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ओमेगा-3s मिलता है। चिया के बीज में फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इन्हें भिगोकर खाने से इनका पोषण बेहतर तरीके से अवशोषित होता है और ये पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखते हैं।

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#3 अखरोट अखरोट में भी ओमेगा-3s की अच्छी खासी मात्रा होती है। इन्हें नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है या सलाद में मिलाया जा सकता है। अखरोट में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा ये दिमाग की कार्यक्षमता को सुधारते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं। अखरोट का नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है।

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#4 सोयाबीन सोयाबीन प्रोटीन युक्त फलियां होती हैं, जिनमें ओमेगा-3s भी पाया जाता है। सोयाबीन से बने टोफू और सोया दूध आदि जैसे उत्पाद का सेवन करके आप इस जरूरी पोषक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सोयाबीन में फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसके अलावा यह दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है और दिमाग की कार्यक्षमता में भी सुधार लाता है।