ओडिशा के ये 5 शाकाहारी व्यंजन एक बार जरूर आजमाए, होते हैं बेहद लजीज

ओडिशा के व्यंजन अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। यहां के खान-पान में मसालों का सही मेल और ताजगी का खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको यहां के व्यंजनों का आनंद जरूर लेना चाहिए। आइए आज हम आपको ओडिशा के कुछ ऐसे शाकाहारी व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी होते हैं।

#1 आलू का झोल आलू का झोल ओडिशा का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू, टमाटर, प्याज और मसालों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले प्याज और टमाटर को तेल में भूनें, फिर इसमें उबले हुए आलू डालें और मसाले मिलाकर पकाएं। अंत में थोड़ा पानी डालकर इसे धीमी आंच पर पकने दें। यह व्यंजन चावल या रोटी, दोनों के साथ अच्छा लगता है और हल्का भी होता है।

#2 दालमा दालमा ओडिशा का एक खास व्यंजन है, जो चने की दाल और सब्जियों से तैयार होता है। इसे बनाने के लिए चने की दाल को पानी में भिगोकर पकाया जाता है। फिर इसमें कटी हुई सब्जियां, जैसे गाजर, आलू और पत्तेदार सब्जियां मिलाई जाती हैं। इसे हल्दी, धनिया और मिर्च आदि से स्वादिष्ट बनाया जाता है। यह व्यंजन पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे चावल या रोटी, दोनों के साथ खाया जा सकता है।

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#3 पीठा पीठा ओडिशा का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जो चावल के आटे से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे में पानी मिलाकर गूंधा जाता है, फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर इन्हें भाप में पकाया जाता है या तवे पर सेंका जाता है। पीठा को आमतौर पर नारियल की चटनी या गुड़ की चटनी के साथ खाया जाता है। यह नाश्ता त्योहारों और खास मौकों पर बहुत पसंद किया जाता है।

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#4 कांदा भुजिया कांदा भुजिया ओडिशा की एक मसालेदार सब्जी है, जो प्याज से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को बारीक काटकर तेल में भूनते हैं, फिर इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया आदि मसाले मिलाते हैं। कांदा भुजिया को रोटी या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है। यह व्यंजन खासतौर पर ठंडे मौसम में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें गर्माहट देने वाले मसाले होते हैं।