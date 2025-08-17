किसी को भी शादी के तोहफे के रूप में नहीं देनी चाहिए ये 5 चीजें

शादी जैसे खास अवसर पर रिश्तेदार दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि, कोई भी शादियों में खाली हाथ जाना पसंद नहीं करता। सभी लोग विवाहित जोड़े के लिए तोहफा जरूर लेकर आते हैं। इन तोहफों में उनका प्रेम छिपा होता है। हालांकि, कई बार लोग शादी के तोहफे के रूप में कुछ ऐसी चीजें लेकर चले जाते हैं, जो आदर्श नहीं होतीं। आज के शादी के टिप्स में जानिए आपको शादी के तोहफे के रूप में क्या-क्या नहीं देना चाहिए।

#1 पुराने तोहफे सभी के घरों में कई ऐसे तोहफे रखे होंगे, जिन्हें इस्तेमाल करने का कभी मौका नहीं मिला। ज्यादातर लोग इन तोहफों को इसीलिए रखे रहते हैं, ताकि इन्हें किसी और को भेंट किया जा सके। हालांकि, किसी की शादी पर पुराना तोहफा देना बिल्कुल भी आदर्श नहीं लगता। कोई भी आसानी से पहचान सकता है कि कोई तोहफा नया है या पुराना। इससे दंपत्ति को ऐसा लगेगा कि आपको उनसे लगाव नहीं है और वे आपके लिए मायने नहीं रखते।

#2 नकारात्मकता लाने वाली चीजें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता। इसी के चलते वे जाने-अनजाने शादी में नकारात्मकता फैलाने वाली चीजें भेंट कर आते हैं। उदाहरण के लिए, चाकू जैसी नुकीली चीजें टूटे हुए रिश्तों से जुड़ी होती हैं। इसी तरह घड़ी विदाई या मृत्यु का प्रतीक होती है, जबकि रुमाल अंतिम संस्कार का प्रतीक होते हैं। इसीलिए तोहफा लेने से पहले उसका अर्थ जरूर जान लें।

#3 इस्तेमाल की हुई चीजें शादी के तोहफे के रूप में पुश्तैनी गहने या दादी-नानी के कपड़े भेंट करना तो सही होता है। इन चीजों से परिवार की भावनाएं जुड़ी होती हैं। हालांकि, अगर आप भावनाओं के नाम पर दूल्हा-दुल्हन को पुराने बर्तन, फर्नीचर या आम कपड़े भेंट कर रहे हैं तो यह सही नहीं है। इससे जोड़े को ऐसा महसूस होगा कि आप कंजूस हैं या उन्हें खास नहीं समझते हैं। आपका बजट कम है तो पैसे देना बेहतर होगा।

#4 जल्दी खराब होने वाली चीजें कुछ लोग शादी के तोहफे के रूप में जल्द खराब होने वाली चीजें दे देते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर आपका तोहफा जोड़े के काम का नहीं रह जाता। साथ ही इससे दूल्हा-दुल्हन को भी दुख होगा कि वे आपके तोहफे को संजोकर नहीं रख पाए या इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐसे तोहफों में खान-पान का सामान, पौधे और जल्द एक्सपायर होने वाले उत्पाद आदि शामिल हो सकते हैं।