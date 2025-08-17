दक्षिण कोरिया की महिलाएं फेशियल करते समय इस्तेमाल करती हैं ये सामग्रियां, आप भी करें उपयोग

#1 जिनसेंग जिनसेंग कोरियाई स्किनकेयर रूटीन में इस्तेमाल होने वाली एक मुख्य सामग्री है, जो एक जड़ी-बूटी है। इसमें प्राकृतिक रूप से त्वचा को निखारने वाले गुण होते हैं। साथ ही यह जड़ी-बूटी अपने एंटी-एजिंग गुणों के लिए भी जानी जाती है। इसमें कई शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, जो रक्त संचार को बेहतर बनाकर त्वचा को लाभ पहुंचाते हैं। इसे फेशियल के दौरान इस्तेमाल करने से कोलेजेन बढ़ता है, त्वचा में कसाव आता है और वह मुलायम भी हो जाती है।

#2 चावल का पानी कोरियाई स्किनकेयर की बात हो और चावल के पानी का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं है। कोरियाई महिलाएं इसके जरिए फेशियल करती हैं और इसे टोनर के रूप में इस्तेमाल करती हैं। इस सामग्री की मदद से दाग-धब्बे दूर हो जाते हैं और समान रंगत मिलती है। इसमें अमीनो एसिड, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जो त्वचा को मुलायम बना देते हैं। साथ ही इसे लगाने से रोमछिद्र बंद होते हैं, जिस कारण त्वचा शीशे-सी चमकती है।

#3 स्नेल म्यूसिन कुछ सालों से एक विचित्र सामग्री कोरियाई स्किनकेयर का हिस्सा बनी हुई है। इसे स्नेल म्यूसिन कहते हैं, जिसके फायदों को देखते हुए दुनियाभर के लोग इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। यह एक प्राकृतिक तरल पदार्थ होता है, जो घोंघे के शरीर से निकलता है। यह हायलियूरोनिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन और पेप्टाइड्स से लैस होता है। इसके जरिए फेशियल करने से मुंहासे ठीक होते हैं, उनके दाग दूर होते हैं, निखार बढ़ता है और त्वचा हाइड्रेटेड रहती है।

#4 ग्रीन टी का अर्क ग्रीन टी केवल कोरियाई लोगों की डाइट का ही नहीं, बल्कि त्वचा की देखभाल का भी अहम हिस्सा है। इसका अर्क एंटीऑक्सिडेंट्स से समृद्ध होता है, जिस कारण यह त्वचा में होने वाली जलन को शांत करती है। इसे इस्तेमाल करने से सूजन कम हो जाती है और त्वचा की सुरक्षात्मक परत को बहाल करने में मदद मिलती है। ग्रीन टी का अर्क त्वचा को ठंडक देता है और अतिरिक्त तेल का भी सफाया कर देता है।