होटल के कमरों में ये 5 चीजें होती हैं आपके अनुमान से भी ज्यादा गंदी

कई लोग जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो होटल में ठहरना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां हर तरह की सुविधा आसानी से मिल जाती है। हालांकि, क्या आपको पता है कि होटल के कमरे में मौजूद कई चीजें इतनी गंदी होती हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं, जो होटल के कमरे में मौजूद होती हैं और जिनकी सफाई शायद ही कभी होती है।

#1 रिमोट कंट्रोल होटल के कमरे में मौजूद रिमोट कंट्रोल की सफाई शायद ही कभी होती है। इसका इस्तेमाल कई लोग करते हैं और इससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप होटल में ठहरते हैं तो रिमोट कंट्रोल को खुद साफ करने के बाद ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास समय हो तो रिमोट कंट्रोल को इस्तेमाल करने से पहले एक गीले कपड़े या फिर वेट वाइप्स का इस्तेमाल करके साफ कर लें।

#2 लाइट का बटन होटल के कमरे में मौजूद लाइट का बटन भी काफी गंदा हो सकता है। कई बार सफाई कर्मचारी इसे साफ तो कर देते हैं, लेकिन यह फिर भी गंदा रहता है। इसका कारण है कि लाइट बटन पर हाथ लगने से इसके आसपास की जगह पर कीटाणु पनपने लगते हैं और ये सफाई से खत्म नहीं होते हैं। इसलिए, आप सफाई कर्मचारी के जाने के बाद पहले लाइट का बटन खुद साफ करें, फिर इसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें।

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#3 बिस्तर की चादर और तकिए के कवर आजकल कई होटलों में सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारी बिस्तर की चादर और तकिए के कवर को बदलने के बाद इन्हें धोकर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका कारण है कि होटलों में सफाई कर्मचारी के पास समय की कमी होती है और इसलिए वे इन्हें बस उलटकर रख देते हैं। इसलिए, अगर आप होटल जा रहे हैं तो अपने बैग में अतिरिक्त चादर और तकिए के कवर रखें।

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#4 नहाने के तौलिये नहाने के बाद कई लोग होटल के कमरे में रखे तौलिये से ही खुद को पोछ लेते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि होटल के तौलिये सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। इसका कारण है कि होटल के तौलिये को कई बार धोया जाता है और उनके साथ कई तरह के कीटाणु चिपक जाते हैं। इसलिए, होटल से लौटने के बाद अपने घर पर सबसे पहले खुद को गीले तौलिये से पोछे और उसके बाद ही अन्य चीजों को छुएं।