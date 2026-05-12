बचपन की यादें ताजा कर सकते हैं ये 5 स्नैक्स, फिर से लें इन मजा

बचपन की बातें और यादें हमेशा हमारे दिल के करीब होती हैं। जब भी हम बचपन की बात करते हैं तो उसमें खाने का जिक्र जरूर होता है। खासकर, बचपन के स्नैक्स। ये स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट होते थे, बल्कि इनमें एक खासियत होती थी कि ये हमें घर का अहसास कराते थे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे बचपन के स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जो आज भी उतने ही स्वादिष्ट हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 आलू के चिप्स आलू के चिप्स का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये स्नैक हमारे बचपन का अहम हिस्सा रहे हैं। आलू को पतले-पतले टुकड़ों में काटकर उन्हें धीमी आंच पर तलते हैं, जिससे वे कुरकुरे बन जाते हैं। इन पर नमक और कभी-कभी हल्का लाल मिर्च पाउडर छिड़ककर इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। ये चिप्स न केवल बच्चों को पसंद आते हैं, बल्कि बड़े भी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं।

#2 पकोड़े पकोड़े एक ऐसा स्नैक है, जो बारिश या सर्दी की शाम को खास बना देता है। बेसन और आलू के टुकड़ों को मिलाकर बनाए जाने वाले इन पकोड़ों को गर्म तेल में तला जाता है, जिससे ये कुरकुरे हो जाते हैं। इन पर हरी चटनी या टमाटर की चटनी लगाकर इन्हें खाया जाता है। इनका स्वाद और खुशबू आपको तुरंत बचपन की याद दिला देगी। इनका मजा चाय के साथ लेने पर यह अनुभव और भी खास हो जाता है।

Advertisement

#3 भेलपुरी बंबईया भेलपुरी तो शायद हर किसी ने खाई होगी। यह चटपटी भेलपुरी फूले हुए चावल के कुरकुरे टुकड़ों, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और सेव से बनाई जाती है। इसमें इमली की खट्टी-मीठी चटनी और थोड़ा-सा नींबू का रस डालकर इसका स्वाद बढ़ाया जाता है। यह भेलपुरी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें पोषण भी शामिल होता है। इसका मजा पार्क में बैठकर खाने का अलग ही आनंद आता है।

Advertisement

#4 समोसे समोसा एक लोकप्रिय भारतीय स्नैक है, जो हर जगह आसानी से मिल जाता है। इसमें आलू, मटर और प्याज आदि भरकर इन्हें त्रिकोण आकार देकर तलते हैं। गोल आकार में बनने वाले इन समोसों को गर्मा-गर्म हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ परोसते हैं। इनका स्वाद और खुशबू आपको तुरंत बचपन की याद दिला देती हैं। इनका मजा चाय के साथ लेने पर यह अनुभव और भी खास हो जाता है।