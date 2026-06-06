खराब रिश्ते में नजर आते हैं ये 5 आम संकेत, नजरअंदाज करने की न करें गलती
क्या है खबर?
किसी भी रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका रिश्ता बेहतर नहीं चल रहा है तो आपको कुछ संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। ये संकेत आपको बताएंगे कि आपका रिश्ता सही दिशा में जा रहा है या नहीं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे, जो दिखाते हैं कि आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा है और आपको सावधान रहने की जरूरत है।
#1
एक-दूसरे पर विश्वास न होना
अगर आपको लगता है कि आपके साथी पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। विश्वास हर रिश्ते की आधारशिला होता है। अगर यह कमजोर पड़ जाता है तो रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं और गलतफहमियां भी होती हैं। इस स्थिति में दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, ताकि विश्वास वापस स्थापित हो सके।
#2
बातचीत का अभाव होना
अगर आप अपने साथी से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं या आपकी बातचीत ज्यादातर झगड़ों तक सीमित रह गई है तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। अच्छे रिश्ते में बातचीत बहुत जरूरी होती है, ताकि गलतफहमियां दूर हों और प्यार बढ़े। अगर बातचीत कम हो रही हो या सिर्फ झगड़े ही हो रहे हों तो समझ जाइए कि कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसे सुधारने की जरूरत है।
#3
एक-दूसरे को अहमियत न देना
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका साथी आपकी अहमियत नहीं समझता या आपकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखता तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। अच्छे रिश्ते में दोनों एक-दूसरे की अहमियत समझते हैं और एक-दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो आपको अपने रिश्ते पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए।
#4
भावनात्मक सहारा न मिलना
अगर आपको लगता है कि आपका साथी आपके साथ मुश्किल समय में खड़ा नहीं होता या आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। अच्छे रिश्ते में भावनात्मक सहारा बहुत जरूरी होता है, ताकि दोनों एक-दूसरे के साथ मजबूत बने रहें और मुश्किलों का सामना कर सकें। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो समझ जाइए कि आपके रिश्ते में कुछ खट्टास जरूर है, जिसे सुधारना जरूरी है।
#5
शारीरिक संपर्क की कमी होना
अगर आपके रिश्ते में शारीरिक संपर्क कम हो रहा हो या बिल्कुल न हो तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। अच्छे रिश्ते में शारीरिक संपर्क भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह प्यार और जुड़ाव महसूस कराने में मदद करता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके रिश्ते में कुछ खट्टास जरूर है, जिसे सुधारना जरूरी है। अगर ये संकेत न सुधरें तो रिश्ता खत्म करना ही अच्छा है।