खराब रिश्ते में नजर आते हैं ये 5 आम संकेत, नजरअंदाज करने की न करें गलती

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शारीरिक संपर्क की कमी होना

अगर आपके रिश्ते में शारीरिक संपर्क कम हो रहा हो या बिल्कुल न हो तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। अच्छे रिश्ते में शारीरिक संपर्क भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह प्यार और जुड़ाव महसूस कराने में मदद करता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके रिश्ते में कुछ खट्टास जरूर है, जिसे सुधारना जरूरी है। अगर ये संकेत न सुधरें तो रिश्ता खत्म करना ही अच्छा है।