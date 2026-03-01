हिरलूम टमाटर के साथ बनाए जा सकते हैं ये 5 सलाद, आसान हैं रेसिपी

हिरलूम टमाटर जैविक और स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खास टमाटर होते हैं। ये अपने अनोखे स्वाद, रंग और आकार के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सलाद की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप इन टमाटरों से तैयार कर सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन सलादों को बनाना आसान है और ये आपके खाने में ताजगी और पोषण जोड़ सकते हैं।

#1 हरी मिर्च और नींबू का टमाटर सलाद हरी मिर्च और नींबू का टमाटर सलाद बनाने के लिए सबसे पहले हिरलूम टमाटर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप इसमें थोड़ा-सा बारीक कटा प्याज भी डाल सकते हैं। यह सलाद खाने में तीखा और ताजगी भरा होता है, जो आपके भोजन को और भी मजेदार बना देगा।

#2 तुलसी और सिरका का टमाटर सलाद तुलसी और सिरका का टमाटर सलाद बनाने के लिए हिरलूम टमाटर को स्लाइस में काट लें। अब इसमें ताजगी भरी तुलसी की पत्तियां बारीक काट कर डालें। इसके बाद इस पर सिरका छिड़कें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। आप इसमें नमक और काली मिर्च के साथ-साथ अन्य मसाले भी डाल सकते हैं। यह सलाद खाने में बहुत ही हल्का और स्वादिष्ट है, जो आपके खाने को और भी खास बना देगा।

#3 एवोकाडो और जैतून के तेल वाला टमाटर सलाद एवोकाडो और जैतून के तेल वाला टमाटर सलाद बनाने के लिए सबसे पहले हिरलूम टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसमें पके हुए एवोकाडो के टुकड़े मिलाएं। इसके बाद इस पर जैतून का तेल डालें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सारी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। आप इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। यह सलाद खाने में बहुत ही मलाईदार और पौष्टिक है, जो आपके भोजन को और भी खास बना देगा।

#4 तुलसी और मोजरेला चीज वाला टमाटर सलाद तुलसी और मोजरेला चीज वाला टमाटर सलाद बनाने के लिए सबसे पहले हिरलूम टमाटर को स्लाइस में काट लें। अब इसमें बारीक कटी हुई ताजगी भरी तुलसी की पत्तियां डालें। इसके बाद इस पर मोजरेला चीज के छोटे-छोटे टुकड़े फैलाएं। अंत में ऊपर से थोड़ा-सा जैतून का तेल और नमक छिड़कें। यह सलाद खाने में बहुत ही मलाईदार होता है और चीज के चलते यह और भी लजीज बन जाता है।