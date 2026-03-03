गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 रोड ट्रिप, बनाएं यात्रा की योजना

गर्मियों में घूमने के लिए रोड ट्रिप एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल आपको नई जगहों की सैर कराता है, बल्कि आपको प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने का मौका भी देता है। गर्मियों में रोड ट्रिप पर जाने से आप भीड़भाड़ से बच सकते हैं और अपने परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी रोड ट्रिप के बारे में बताते हैं, जो गर्मियों में बेहतरीन रहेंगी।

#1 मनाली-लेह रोड ट्रिप मनाली से लेकर लेह तक की रोड ट्रिप बेहद रोमांचक हो सकती है। इस रास्ते में आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे जंगलों और सुंदर झीलों का नजारा देखने को मिलेगा। इस सफर में आपको ऊंचे-ऊंचे पहाड़ी दर्रों को पार करना होगा, जो इस यात्रा को और भी रोमांचक बना सकते हैं। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य आपके दिल को छू जाएगा। आप यहां बाइक पर सवार हो कर यात्रा कर सकते हैं।

#2 उदयपुर-केरल रोड ट्रिप राजस्थान के उदयपुर से लेकर केरल तक की रोड ट्रिप भी काफी दिलचस्प है। इस सफर के दौरान आप कई राज्यों से होकर गुजरेंगे, जहां की संस्कृति और खान-पान आपको अलग अनुभव देंगे। यह यात्रा आपको भारत की विविधता का अनोखा अनुभव कराएगी। उदयपुर में रुक कर राजस्थानी संस्कृति का अनुभव करें और ऐतिहासिक किलों के दर्शन करें। वहीं, केरल में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें।

Advertisement

#3 मुंबई-गोवा रोड ट्रिप मुंबई से गोवा तक की रोड ट्रिप समुद्र के किनारे-किनारे वाली बेहतरीन रोड ट्रिप है, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इस सफर में आप कोंकण के सुंदर गांवों, नारियल के पेड़ों और समुद्र के नजारों का आनंद ले सकते हैं। गोवा पहुंचकर आप यहां के समुद्र तटों, चर्चों और स्थानीय खाने का मजा ले सकते हैं। वहीं मुंबई की जीवंत जीवनशैली का अनुभव करना भी आपको जरूर याद रहेगा। यह रोड ट्रिप दोस्तों के साथ के लिए एकदम सही है।

Advertisement

#4 दिल्ली-जयपुर रोड ट्रिप दिल्ली से जयपुर तक की रोड ट्रिप आपको राजस्थानी संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराएगी। इस रास्ते में आप नीमराना फोर्ट, अलवर के किले और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जैसे स्थानों का दौरा कर सकते हैं। जयपुर पहुंचकर आप यहां के महलों, बाजारों और पारंपरिक खाने का आनंद ले सकते हैं। यह रोड ट्रिप आपको राजस्थानी कला और संस्कृति का अद्भुत अनुभव देगी। स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना भी एक शानदार अनुभव रहेगा।