क्विनोआ से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

क्विनोआ एक ऐसा अनाज है, जो प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होता है। यह शाकाहारी और शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आइए आज हम आपको क्विनोआ से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की विधि बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 क्विनोआ उपमा क्विनोआ उपमा एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली डालें। जब ये सुनहरे हो जाएं तो प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ते डालकर भूनें। अब इसमें भिगोया हुआ क्विनोआ डालें और पानी मिलाकर पकने दें। नमक और नींबू रस डालकर इसे परोसें। यह नाश्ता जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट है।

#2 क्विनोआ खिचड़ी खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी क्विनोआ खिचड़ी चखी है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो लें, फिर प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके उसमें राई, जीरा, हींग डालें। इसके बाद प्याज, गाजर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च आदि सब्जियां डालकर भूनें। अब इसमें भिगोया हुआ क्विनोआ और मूंग दाल डालें। नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर मिलाकर पानी डालें और 2 सीटी आने तक पकाएं।

#3 क्विनोआ टिक्की अगर आप कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो क्विनोआ टिक्की एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो लें, फिर उबले आलू मैश करें। अब इन दोनों को मिलाकर उसमें बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर डालें। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंक लें। यह टिक्की चटनी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।

#4 क्विनोआ डोसा डोसा तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी क्विनोआ डोसा चखा है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को धोकर भिगो लें, फिर उबले आलू मैश करें। अब इन दोनों को मिलाकर उसमें बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर डालें। इस मिश्रण से पतले-पतले डोसे बनाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंक लें। यह डोसा चटनी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।