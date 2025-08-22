अखरोट खाने से बचें ये लोग, हो सकती है परेशानी

अखरोट एक पौष्टिक सूखा मेवा है। यह दिल के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ दिमाग को भी स्वस्थ रखने में सहायक है। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए अखरोट खाना नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानें उन लोगों के बारे में, जिन्हें अखरोट नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

#1 किडनी में पथरी के रोगी किडनी में पथरी होने की स्थिति में किडनी में छोटे-छोटे कठोर पथरियां बन जाती हैं। अगर आपको किडनी में पथरी है तो भूल से भी अखरोट जैसी उच्च ऑक्सलेट्स वाली चीजें न खाएं क्योंकि ये पथरी को बढ़ा सकती हैं। दरअसल, अखरोट में ऑक्सलेट्स की मात्रा अधिक होती है, जो किडनी में पथरी के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए किडनी में पथरी वाले रोगियों को अखरोट खाने से बचना चाहिए।

#2 खून पतला करने वाली दवाइयां लेने वाले लोग अखरोट में विटामिन-K की अधिक मात्रा होती है। यह विटामिन खून को गाढ़ा करने में मदद करता है इसलिए अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं तो आपको अखरोट का सेवन करने से बचना चाहिए। दवाइयों के साथ अखरोट का सेवन करने से खून का थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं तो अखरोट खाने से बचें।

#3 पाचन समस्याओं से ग्रस्त लोग अगर किसी व्यक्ति को गैस, अल्सर या फिर अन्य पाचन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उसे भी अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। अखरोट में फाइबर की अधिक मात्रा होती है, जो पाचन समस्याओं को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त फाइबर की अधिक मात्रा आंतों में सूजन और जलन उत्पन्न कर सकती है। इसलिए पाचन समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए अखरोट खाने से बचना चाहिए।

#4 ज्यादा यूरिक एसिड स्तर वाले लोग जिन लोगों का यूरिक एसिड स्तर ज्यादा होता है, उन्हें भी अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। यूरिक एसिड खून में मौजूद प्यूरीन नामक तत्वों के टूटने से बनता है। इसका ज्यादा स्तर गाउट नामक बीमारी का कारण बन सकता है। ऐसे में अगर आपको गाउट है तो अखरोट खाने से बचें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का यूरिक एसिड स्तर ज्यादा होता है, उन्हें भी अखरोट नहीं खाना चाहिए।