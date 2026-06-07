कोलेजन के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये 5 पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ
क्या है खबर?
कोलेजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह हमारी त्वचा, बालों, नाखूनों और जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन का स्तर घटता है, जिससे झुर्रियां, बाल कमजोर और नाखून टूटने लगते हैं। हालांकि, कुछ पौधे आधारित खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जो शरीर में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाते हैं और हमें जवान बनाए रख सकते हैं। आइए ऐसे ही 5 पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।
#1
सोया उत्पाद
टोफू, सोया दूध और सोया सॉस जैसे सोया उत्पाद में जेनिस्टीन नामक यौगिक होता है, जो एक प्रकार का फ्लेवोनोइड है। यह शरीर में एस्ट्रोजन की तरह काम करता है और कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है। इसके अलावा सोया उत्पाद में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप जवान और चमकदार त्वचा पा सकते हैं।
#2
ब्रोकली
ब्रोकली विटामिन-C से भरपूर होती है, जो कोलेजन के निर्माण के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो कोलेजन की गुणवत्ता को सुधारते हैं और इसे मजबूत बनाते हैं। ब्रोकली में मौजूद तत्व हानिकारक तत्वों से लड़ते हैं, जिससे त्वचा युवा और स्वस्थ रहती है। इसे स्टीम या हल्का पका कर खाया जा सकता है। इसके नियमित सेवन से आपको एक नहीं, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
#3
टमाटर
टमाटर में लाइकोपीन नामक तत्व होता है, जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। यह त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और कोलेजन को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ता है। इसके अलावा टमाटर में मौजूद विटामिन-C भी कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। इसे सलाद या जूस के रूप में अपने खान-पान में शामिल किया जा सकता है। आप इसे सब्जी आदि बनाते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
बेरी
स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी आदि जैसी बेरी में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और कोलेजन को मजबूत बनाते हैं। इन फलों में मौजूद विटामिन-C भी कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। बेरी का नियमित सेवन करने से आपकी त्वचा जवान और चमकदार बनी रहती है। इन्हें स्मूदी और सलाद में शामिल करके या सीधे खाया जा सकता है। इसके अलावा बेरी का जूस भी पीया जा सकता है।
#5
हरी सब्जियां
पालक और केल आदि जैसी हरी सब्जियां विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल से भरपूर होती हैं, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। पालक में मौजूद आयरन रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे त्वचा स्वस्थ रहती है। केल में मौजूद विटामिन-K त्वचा को नमी प्रदान करता है और इसे युवा बनाए रखता है। इन सब्जियों का सूप या सलाद बनाकर खाया जा सकता है। इनका नियमित सेवन आपकी त्वचा को जवान और चमकदार बना सकता है।