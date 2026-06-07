कोलेजन बढ़ाने वाले पौधे आधारित खाद्य पदार्थ

कोलेजन के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये 5 पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ

लेखन सयाली 10:57 am Jun 07, 202610:57 am

क्या है खबर?

कोलेजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह हमारी त्वचा, बालों, नाखूनों और जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन का स्तर घटता है, जिससे झुर्रियां, बाल कमजोर और नाखून टूटने लगते हैं। हालांकि, कुछ पौधे आधारित खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जो शरीर में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाते हैं और हमें जवान बनाए रख सकते हैं। आइए ऐसे ही 5 पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।