दिसंबर की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए इन 5 जगहों का करें रुख

दिसंबर में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए कई लोग छुट्टियां लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा छुट्टी नहीं है और आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो इस बार इन पांच जगहों में से किसी एक का रुख करें। यहां ठंड के साथ-साथ सुंदर नजारों का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको दिसंबर में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आपको जरूर जाना चाहिए।

#1 गोवा गोवा एक ऐसी जगह है, जो हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन दिसंबर में यहां का मौसम काफी सुहावना होता है। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने आते हैं। गोवा में आप समुद्र तटों, पुराने चर्चों, किलों और विभिन्न प्रकार के पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं। यहां आने वाले लोग स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना भी पसंद करते हैं।

#2 गुलमर्ग गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर राज्य का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। यह जगह दिसंबर में भारी बर्फबारी के कारण पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। गुलमर्ग में आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नोमैन और स्नोबाइकिंग जैसी कई मजेदार गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यहां केबिन ट्रॉली की सवारी का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहां के फूलों की घाटी का भी रुख कर सकते हैं।

#3 तवांग तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है, जो बड़े पहाड़ों और झीलों के बीच बसा है। यह जगह अपने बौद्ध मठों और प्राचीन संस्कृति के लिए जानी जाती है। यहां आकर आप तवांग मठ, सुल्फुक झील, ओरुलेंग झील, नूरनांग झील, बुमला पास, सिगंग मठ, गोरिचेन पीक, तवांग युद्ध स्मारक, तवांग संग्रहालय और पोखरिजा फॉल्स जैसे पर्यटन स्थलों का रुख कर सकते हैं। यहां आकर आप कई प्रकार के स्थानीय खाने का भी स्वाद ले सकते हैं।

#4 उदयपुर राजस्थान में स्थित उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। यह पर्यटन स्थल अपने महलों और झीलों के लिए मशहूर है। यहां आकर आप सिटी पैलेस, लेक पैलेस, जगदीश मंदिर, सिटी पैलेस संग्रहालय, सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर झील, सज्जनगढ़ पैलेस, उदयपुर संग्रहालय और जग निवास जैसे पर्यटन स्थलों का रुख कर सकते हैं। यहां आकर आप कई प्रकार के स्थानीय खाने का भी स्वाद ले सकते हैं।