सर्दियों के दौरान घर के बगीचे में इस तरह से उगाएं मूली, मिलेगा भरपूर उत्पादन

मूली एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे हर मौसम में उगाया जा सकता है, लेकिन सर्दियों में इसकी खेती करना सबसे अच्छा माना जाता है। इस मौसम में मूली की गुणवत्ता और स्वाद दोनों ही बेहतरीन होते हैं। अगर आप अपने घर के बागीचे में मूली उगाना चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप आसानी से अच्छी मूली की फसल ले सकते हैं।

#1 सही जगह चुनें मूली के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां उन्हें पर्याप्त धूप मिल सके। मूली को दिन में कम से कम 6-8 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर आपके पास खुली जगह नहीं है तो आप ग्रीनहाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीनहाउस में मूली को न केवल पर्याप्त धूप मिलेगी बल्कि वे बारिश और तेज धूप से भी सुरक्षित रहेंगी। इससे मूली की गुणवत्ता बेहतर होगी और फसल भी अच्छी आएगी।

#2 मिट्टी तैयार करें मूली उगाने के लिए अच्छी मिट्टी जरूरी होती है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से खोदकर उसमें गोबर की खाद मिलाएं ताकि वह उपजाऊ बन सके। इसके बाद मिट्टी को अच्छे से समतल करें और छोटे-छोटे गड्ढे बनाएं, जिनमें आप बीज डाल सकें। ध्यान रखें कि गड्ढे एक-दूसरे से थोड़ी दूरी पर हों ताकि हर पौधे को पर्याप्त जगह मिल सके और वे अच्छे से बढ़ सकें।

#3 बीज बोना मिट्टी तैयार करने के बाद अब बारी आती है बीज बोने की। मूली के बीजों को गड्ढों में डालें और हल्की मिट्टी से ढक दें ताकि वे अच्छी तरह से अंकुरित हो सकें। ध्यान रखें कि बीज बहुत गहरे न डालें क्योंकि इससे उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। बीज बोने के बाद उन्हें हल्के हाथों से पानी दें ताकि वे सूख न जाएं और जल्दी अंकुरित हो सकें।

#4 नियमित पानी दें मूली के पौधों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी होता है। ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा नम रहनी चाहिए, लेकिन ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे जड़ सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। सुबह या शाम के समय पौधों पर हल्का पानी डालें ताकि उनकी जड़ें मजबूत बनी रहें और पौधे अच्छे से बढ़ सकें। इससे मूली की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और फसल भी अच्छी आएगी।