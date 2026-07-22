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भारत में कयाकिंग के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, एक बार जरूर जाएं
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भारत में कयाकिंग के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, एक बार जरूर जाएं

लेखन अंजली
Jul 22, 2026
01:07 pm
क्या है खबर?

कयाकिंग एक रोमांचक जल खेल है, जिसमें छोटी नाव को चप्पू के जरिए चलाया जाता है। यह खेल न केवल रोमांचक है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के बीच इसे करना बहुत सुकून देता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप कयाकिंग का आनंद ले सकते हैं। यहां हम आपको भारत की 5 बेहतरीन कयाकिंग जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप इस रोमांचक खेल का पूरा मजा ले सकते हैं।

#1

केरलम का अल्लेप्पी

केरलम का अल्लेप्पी अपने बैकवाटर्स और हाउसबोट्स के लिए जाना जाता है। यहां आप कयाकिंग कर सकते हैं और नारियल के पेड़ों से घिरे पानी के बीच शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं।

अल्लेप्पी की नहरें और झीलें कयाकिंग के लिए आदर्श हैं, जहां आप स्थानीय जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं।

यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल कयाकिंग अनुभव को और भी खास बना देते हैं।

#2

गोवा की नदियां

गोवा सिर्फ अपने समुद्र तटों के लिए ही नहीं, बल्कि यहां की नदियों के लिए भी मशहूर है। यहां आप कयाकिंग कर सकते हैं और सुंदर प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं।

गोवा की नदियां जैसे कि मांडवी और जुआरी आपके कयाकिंग अनुभव को यादगार बना देंगी।

इन नदियों पर कयाकिंग करते हुए आप स्थानीय गांवों, झरनों और हरे-भरे जंगलों का आनंद ले सकते हैं, जो आपके सफर को और भी रोमांचक बना देंगे।

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#3

कर्नाटक का कूर्ग

कूर्ग कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहां आप कयाकिंग कर सकते हैं। यहां की झीलें और नदियां कयाकिंग के लिए बेहतरीन हैं।

कूर्ग की ठंडी जलवायु और हरे-भरे जंगल इस अनुभव को और भी खास बना देते हैं। कूर्ग में आप स्थानीय संस्कृति को भी जान सकते हैं और वहां के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं।

यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपके सफर को यादगार बना देंगे।

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#4

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने साफ-सुथरे समुद्र तटों और नीले पानी के लिए मशहूर हैं। यहां आप कयाकिंग कर सकते हैं और विभिन्न समुद्री जीवों को देख सकते हैं।

यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपके सफर को यादगार बना देंगे।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप स्थानीय संस्कृति को भी जान सकते हैं और वहां के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं।

यहां की साफ-सुथरी समुद्र तटों पर कयाकिंग करना एक अनोखा अनुभव है।

#5

उत्तराखंड का ऋषिकेश

उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को 'योग राजधानी' कहा जाता है, लेकिन यहां आप गंगा नदी पर रिवर राफ्टिंग के साथ-साथ कयाकिंग भी कर सकते हैं।

यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपके सफर को यादगार बना देंगे। ऋषिकेश में आप स्थानीय संस्कृति को भी जान सकते हैं और वहां के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं।

यहां की साफ-सुथरी नदी पर कयाकिंग करना एक अनोखा अनुभव है।

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