भारत में कयाकिंग के लिए चुनें ये जगहें

भारत में कयाकिंग के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, एक बार जरूर जाएं

लेखन अंजली 01:07 pm Jul 22, 202601:07 pm

क्या है खबर?

कयाकिंग एक रोमांचक जल खेल है, जिसमें छोटी नाव को चप्पू के जरिए चलाया जाता है। यह खेल न केवल रोमांचक है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के बीच इसे करना बहुत सुकून देता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप कयाकिंग का आनंद ले सकते हैं। यहां हम आपको भारत की 5 बेहतरीन कयाकिंग जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप इस रोमांचक खेल का पूरा मजा ले सकते हैं।