मूड को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं ये 5 तेल

मूड को बेहतर करने के लिए कई लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ये दवाइयां शरीर पर बुरा असर डालती हैं। ऐसे में मूड को ठीक करने के लिए प्राकृतिक उपायों का सहारा लेना बेहतर हो सकता है। इसके लिए आप कुछ खास तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल न केवल मूड को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि तनाव और चिंता को भी कम कर सकते हैं।

#1 लैवेंडर तेल लैवेंडर तेल की खुशबू और इसके गुण मूड को बेहतर करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए लैवेंडर तेल की कुछ बूंदें खुशबू फैलाने वाले उपकरण में डालें और इसे चालू करके अपने बिस्तर के पास रखें। अगर उपकरण न हो तो आप इसे रूई में लगाकर सूंघ सकते हैं। इसके अलावा लैवेंडर तेल की कुछ बूंदें गर्म पानी में मिलाकर नहा भी सकते हैं। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

#2 चंदन का तेल चंदन का तेल भी मूड को बेहतर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए चंदन के तेल की कुछ बूंदें एक कटोरी पानी में मिलाएं और इसे अपने कमरे में रखें। आप चाहें तो इसे कमरे में छिड़कने वाले स्प्रे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे रुई पर लगाकर भी सूंघ सकते हैं। चंदन की खुशबू आपके मन को शांति देगी और आपको तरोताजा महसूस करवाएगी।

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#3 नींबू का तेल नींबू का तेल ताजगी और ऊर्जा का अहसास दिलाने वाला तेल है, जो आपके मूड को बेहतर कर सकता है। इसके लिए नींबू के तेल की कुछ बूंदें खुशबू फैलाने वाले उपकरण में डालें या फिर रुई पर लगाकर सूंघें। आप चाहें तो इसे गर्म पानी में मिलाकर नहा भी सकते हैं। इससे आपका मन तरोताजा रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। नींबू की ताजगी भरी खुशबू आपके मन को शांति देगी और आपको तरोताजा महसूस करवाएगी।

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#4 रोजमेरी का तेल रोजमेरी का तेल मानसिक थकान दूर करने वाला तेल है, जो आपके मूड को बेहतर कर सकता है। इसके लिए रोजमेरी तेल की कुछ बूंदें रुई पर लगाकर सूंघें या फिर इसे खुशबू फैलाने वाले उपकरण में डालें। आप चाहें तो इसे गर्म पानी में मिलाकर नहा भी सकते हैं। इससे आपका मन तरोताजा रहेगा और आप मानसिक थकान से राहत पाएंगे। रोजमेरी की खुशबू आपके मन को शांति देगी और आपको ऊर्जावान महसूस करवाएगी।