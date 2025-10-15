घर पर जूस बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद और पोषण पर पड़ेगा असर

जूस पीना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, कई लोग घर पर जूस बनाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उसका स्वाद और पोषण प्रभावित हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए ताकि आप अपने जूस का पूरा लाभ उठा सकें और उसे स्वादिष्ट बना सकें। इन गलतियों को जानकर आप अपने जूस का आनंद बिना किसी परेशानी के ले सकेंगे।

#1 फल और सब्जियों को धोना न करें अक्सर लोग फल और सब्जियों को सीधे काटकर जूस निकाल देते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। हमेशा फल और सब्जियों को अच्छे से धोकर ही उनका उपयोग करें। इससे कीटाणु और गंदगी दूर होती है, खासकर अगर आप बाजार से खरीदी हुई सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें पहले पानी से धो लें। इसके अलावा अगर आप प्राकृतिक तरीके से उगाई गई सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो भी उन्हें पानी से धो लें।

#2 छिलका उतारना है गलत कुछ लोग फल और सब्जियों के छिलकों को उतार देते हैं ताकि उनका जूस निकालना आसान हो जाए। हालांकि, ऐसा करने से कई जरूरी तत्व नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए संतरे या कीवी के छिलकों में भी कई जरूरी विटामिन होते हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए हमेशा फल और सब्जियों को बिना छिलका उतारे ही उनका जूस निकालें ताकि उनमें मौजूद सभी जरूरी तत्व हमें मिल सकें।

#3 चीनी मिलाना है गलत जूस बनाते समय लोग अक्सर उसमें अतिरिक्त चीनी मिला देते हैं ताकि उसका स्वाद बेहतर लगे। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। प्राकृतिक मिठास ही सबसे बेहतर होती है, इसलिए कोशिश करें कि आपके जूस में कोई भी कृत्रिम मिठास न हो। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ी सी शहद या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके जूस को मीठा बनाने के साथ-साथ उसमें जरूरी तत्व भी बढ़ाएगा।

#4 बर्फ डालना भी है गलत गर्मियों में ठंडा पीने का मन सभी को होता है, लेकिन जूस में बर्फ डालना सही नहीं होता क्योंकि इससे उसका स्वाद बिगड़ जाता है और पोषण भी कम हो जाता है। अगर आप ठंडा पीना चाहते हैं तो जूस को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं या फिर उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं ताकि उसका स्वाद भी बना रहे और ठंडक भी मिले।