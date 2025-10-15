रोजाना प्लैंक एक्सरसाइज करने से मिल सकते हैं ये 5 स्वास्थ्य लाभ

प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो मुख्य रूप से शरीर के कोर मांसपेशियों पर केंद्रित है। इसे सही तरीके से करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेटकर पैरों के पंजों और हाथों की उंगलियों पर अपना पूरा वजन रखें। इस दौरान शरीर एक सीध में होना चाहिए। प्लैंक करने से शरीर की ताकत और संतुलन बढ़ता है। आइए आज हम आपको प्लैंक से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं।

#1 शरीर की ताकत और संतुलन को करती है सुधार प्लैंक एक्सरसाइज करने से शरीर की ताकत और संतुलन में सुधार होता है। इस एक्सरसाइज से पेट, पीठ, कूल्हों और कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा यह शरीर के संतुलन को भी बेहतर बनाती है। नियमित रूप से प्लैंक करने से आप अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को अधिक संतुलित बना सकते हैं। यह एक्सरसाइज आपको ताकतवर बनाने के साथ-साथ आपके शरीर को लचीला भी बनाती है।

#2 वजन नियंत्रित करने में है सहायक प्लैंक एक्सरसाइज वजन नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। यह एक्सरसाइज शरीर की ऊर्जा खपत को बढ़ाती है, जिससे कैलोरी तेजी से जलती हैं। इसके अलावा प्लैंक करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। नियमित रूप से प्लैंक करने से आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। यह एक्सरसाइज आपको फिट और तंदुरुस्त बनाती है।

#3 रीढ़ की हड्डी को बनाती है मजबूत प्लैंक एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में भी मददगार है। इस एक्सरसाइज से पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी को सहारा मिलता है। इसके अलावा प्लैंक करने से पीठ दर्द में भी राहत मिलती है। नियमित रूप से प्लैंक करने से आपकी मुद्रा सुधरती है और पीठ की ताकत बढ़ती है। यह एक्सरसाइज आपको एक स्वस्थ और मजबूत रीढ़ प्रदान करती है, जिससे आपका समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है।

#4 मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है अच्छा प्लैंक केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इस एक्सरसाइज से तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। प्लैंक करते समय ध्यान केंद्रित करने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। नियमित रूप से प्लैंक करने से आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं और आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। यह एक्सरसाइज आपको मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है।