सर्दियों में कमरे को ठंडा बना देती हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग अपने घर को गर्म रखने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। हालांकि, कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो घर के तापमान को और भी कम कर देती हैं। इससे न सिर्फ घर का तापमान प्रभावित होता है, बल्कि बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपके कमरे को ठंडा बना सकती हैं।
#1
पर्दों को हटाना
अगर आप अपने घर के खिड़की वाले हिस्से पर लगे पर्दों को हटाते हैं तो इससे आपका कमरा ठंडा नहीं बल्कि ठंडा हो सकता है। इसलिए सर्दियों के दौरान पर्दों को हटाना एक बड़ी गलती है।
इसके लिए आप मोटे और गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कमरे का तापमान स्थिर रह सकता है और ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाएगी।
#2
दरवाजों और खिड़कियों के पास गैप होना
दरवाजों और खिड़कियों के पास गैप होने से ठंडी हवा के अंदर घुसने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे घर का तापमान काफी प्रभावित हो सकता है। इसलिए इन्हें ठीक करवाना जरूरी है।
इसके लिए आप दरवाजों और खिड़कियों के पास लगे गैप को फोम से भर सकते हैं। इससे ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकने में मदद मिल सकती है।
#3
दरवाजों और खिड़कियों को बंद करके रखना
अगर आपके घर में कोई भी कमरे की खिड़की या दरवाजा खुला है तो ठंडी हवा अंदर आएगी, लेकिन अगर आप उन्हें बंद करके रखते हैं तो कमरे के अंदर ठंडी हवा आने की संभावना कम हो सकती है।
इसके अतिरिक्त ठंडी हवा के कारण कमरे का तापमान भी प्रभावित होता है। इसलिए सर्दियों के दौरान अपने घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद ही रखें।
#4
अधिक गर्मी देना
सर्दियों के दौरान कई लोग अपने कमरे को गर्म रखने के लिए ज्यादा गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे कमरे का तापमान अधिक हो सकता है।
ऐसे में बेहतर होगा कि आप कमरे को गर्म रखने के लिए ज्यादा गर्मी की बजाय ब्लोअर का इस्तेमाल करें। इससे आपका कमरा गर्म भी रहेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा।
#5
कमरों की उचित व्यवस्था न होना
अगर आपके कमरे में फर्नीचर ठीक से व्यवस्थित नहीं है तो इससे कमरे का तापमान प्रभावित हो सकता है। इसलिए कमरे में रखी टेबल और सोफे के बीच कम से कम 3 फीट की दूरी रखें।
इसके अलावा गर्मी वाले उपकरणों को भी एक-दूसरे से दूर रखें। अगर आपके पास हीटर है तो उसे कमरे के बीचों-बीच रखें ताकि कमरे का तापमान अच्छे से प्रभावित हो सके।