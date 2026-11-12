सर्दियों में कमरे को ठंडा करने वाली गलतियां

सर्दियों में कमरे को ठंडा बना देती हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें

लेखन अंजली 09:00 am Nov 12, 202609:00 am

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग अपने घर को गर्म रखने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। हालांकि, कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो घर के तापमान को और भी कम कर देती हैं। इससे न सिर्फ घर का तापमान प्रभावित होता है, बल्कि बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपके कमरे को ठंडा बना सकती हैं।