शुरुआती लोगों के लिए आसान हैं ये 5 माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, जानें कैसे करें

खाने का स्वाद लेना भी एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो सकती है। जब आप खाना खाते हैं तो उसके हर कौर का स्वाद, गंध और बनावट पर ध्यान दें।

इस दौरान टीवी या मोबाइल फोन का उपयोग न करें ताकि आपकी पूरी सोच खाने पर केंद्रित रहे। इससे न केवल आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा, बल्कि आप अपने खाने का आनंद भी ले पाएंगे और अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे।

यह प्रैक्टिस आपको खाने के प्रति जागरूक बनाती है।