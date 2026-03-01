लाखों-हजारों में लगती है विदेश के इन 5 लग्जरी व्यंजनों की कीमत, एक बार जरूर चखें

कई बार जब हम विदेश घूमने जाते हैं तो वहां की संस्कृति और खान-पान को आजमाने का मन करता है। हालांकि, कुछ विदेशी व्यंजन इतनी महंगी होती हैं कि उन्हें आजमाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ ऐसे विदेशी लग्जरी व्यंजन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमत हजारों में लगती है। आइए इनकी खासियत के बारे में जानते हैं।

#1 वियना कॉफी वियना कॉफी ऑस्ट्रिया के वियना शहर की पारंपरिक कॉफी है। इस कॉफी की खासियत यह है कि इसे 2 तरह से परोसा जाता है, एक मीठा और दूसरा कड़वा। मीठी वियना कॉफी को क्रीम और शक्कर के साथ परोसा जाता है, जबकि कड़वी वियना कॉफी में थोड़ी-सी चीनी मिलाई जाती है। इसकी कीमत लगभग 20 डॉलर यानि करीब 1,650 रुपये होती है। यह कॉफी अपने खास स्वाद और परंपरा के लिए जानी जाती है।

#2 कोपी लुवाक कोपी लुवाक इंडोनेशिया की पहचान है, जिसे सिविट कॉफी भी कहा जाता है। यह कॉफी एक प्रजाति की बिल्ली की पॉटी से तैयार होती है, जिसे सिविट या लुवाक बिल्ली कहते हैं। ये बिल्लियां कॉफी चेरी को खाकर पचा लेती हैं, लेकिन उनके बीज उनके पेट में रह जाते हैं। जब वे उन्हें मल के जरिए निकालती हैं तो उन्हें सुखाकर साफ किया जाता है और कॉफी बनाई जाती है। यह 21,000 से 51,000 रुपये किलो में बिकती है।

Advertisement

#3 ब्लैक दंतेन ब्लैक दंतेन इटली का एक खास चीज है। इस चीज का स्वाद काफी अच्छा होता है और इसकी बनावट बहुत ही मुलायम होती है। इसको बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है। यह दूध गायों और भेड़ों से लिया जाता है। इस चीज को बनाने में काफी समय लगता है, जिस कारण इसकी कीमत 100 डॉलर यानि लगभग 8,200 रुपये होती है। आपको असली ब्लैक दंतेन केवल इटली में ही मिलेगा।

Advertisement

#4 सफेद ट्रफल्स सफेद ट्रफल्स को इटली का सबसे महंगा मशरूम माना जाता है। इसकी खेती इटली के पीएडमोंट और लिगुरिया क्षेत्रों में की जाती है। सफेद ट्रफल्स की एक किलोग्राम की कीमत लगभग 3,000 डॉलर यानि करीब 2 लाख रुपये होती है। सफेद ट्रफल्स की खुशबू बहुत तेज होती है और इसका उपयोग ज्यादातर पास्ता, पिज्जा और रिसोट्टो जैसे व्यंजनों में किया जाता है। इसका खास स्वाद इसे अनोखा बनाता है।