LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / अर्जेंटीना के पेटागोनियन क्षेत्र में स्थित हैं ये 5 झीलें, एक बार जरूर जाएं
अर्जेंटीना के पेटागोनियन क्षेत्र में स्थित हैं ये 5 झीलें, एक बार जरूर जाएं
पेटागोनियन क्षेत्र में स्थित 5 झीलें

अर्जेंटीना के पेटागोनियन क्षेत्र में स्थित हैं ये 5 झीलें, एक बार जरूर जाएं

लेखन सयाली
Mar 03, 2026
06:01 pm
क्या है खबर?

अर्जेंटीना का पेटागोनियन क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में कई खूबसूरत झीलें हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इन झीलों का नीला पानी और चारों ओर फैली हरियाली यहां के वातावरण को और भी मनमोहक बना देती हैं। अगर आप शांति और प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं तो पेटागोनियन झीलें आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है।

#1

लैगूना ब्लूनी

लैगूना ब्लूनी एक बेहद खूबसूरत झील है, जो अपने साफ पानी के लिए जानी जाती है। यह झील एंडीज पहाड़ों के पास स्थित है और यहां आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और नीला पानी आपको एक अलग ही अनुभव देगा। इसके अलावा इस झील के आसपास की हरियाली और पहाड़ों का नजारा भी देखने लायक है, जो आपके यात्रा को यादगार बना देता है।

#2

लैगूना नारांजा

लैगूना नारांजा अपनी नारंगी रंगत के लिए जानी जाती है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय और भी खूबसूरत दिखती है। यह झील भी एंडीज पहाड़ों के पास स्थित है और यहां आकर आप फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। यहां का माहौल बहुत शांत है, जिससे आप मानसिक शांति पा सकते हैं। इसके अलावा इस झील के आसपास की हरियाली और पहाड़ों का नजारा भी देखने लायक है, जो आपकी यात्रा को खास बनाता है।

Advertisement

#3

लैगूना रोड्रिगेज

लैगूना रोड्रिगेज एक छोटी-सी झील है, लेकिन इसकी सुंदरता किसी बड़ी झील से कम नहीं है। यह झील भी एंडीज पहाड़ों के पास स्थित है और यहां आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं। यहां का शांत माहौल और साफ पानी आपको एक अलग ही अनुभव देगा। इसके अलावा इस झील के आसपास की हरियाली और पहाड़ों का नजारा भी देखने लायक है, जो आपके यात्रा को यादगार बना देता है।

Advertisement

#4

लैगूना वर्डे

लैगूना वर्डे अपनी हरी रंगत के लिए मशहूर है, जो इसे अन्य झीलों से अलग बनाती है। यह झील भी एंडीज पहाड़ों के पास स्थित है और यहां आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं। यहां का शांत माहौल और साफ पानी आपको एक अलग ही अनुभव देगा। इसके अलावा इस झील के आसपास की हरियाली और पहाड़ों का नजारा भी देखने लायक है, जो आपके यात्रा को यादगार बना देता है।

#5

लैगूना कॉनसेप्सियो

लैगूना कॉनसेप्सियो अपनी नीली और हरी रंगत के लिए जानी जाती है, जो इसे अन्य झीलों से अलग बनाती है। यह झील भी एंडीज पहाड़ों के पास स्थित है और यहां आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं। यहां का शांत माहौल और साफ पानी आपको एक अलग ही अनुभव देगा। इसके अलावा इस झील के आसपास की हरियाली और पहाड़ों का नजारा भी देखने लायक है, जो आपके यात्रा को यादगार बना देता है।

Advertisement