सर्दियों में खाने का मजा दोगुना कर सकती हैं ये 5 सामग्रियां, सूप में मिलाएं
क्या है खबर?
सर्दियों में सूप का सेवन शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ कई पोषक तत्व भी प्रदान कर सकता है, खासतौर से अगर सूप में ऐसी चीजें मिलाई जाएं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप सूप में मिलाकर न केवल इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं, बल्कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हो सकती है।
#1
अदरक
अदरक में ऐसे गुण होते हैं, जो फेफड़ों को साफ रखने में मदद कर सकते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया के लिए प्राकृतिक सफाई का काम कर सकते हैं।
इसके अलावा अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक चीजों को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
अदरक को सूप में डालने से पहले इसे छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसे सूप में मिलाएं।
#2
लहसुन
लहसुन में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा लहसुन में एक खास तत्व होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए सूप में लहसुन की दो कली डालें और इसे अच्छे से पीस लें, फिर इसे सूप में मिलाएं।
#3
हल्दी
हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा हल्दी में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से मुक्त करने में सहायक हैं।
लाभ के लिए सूप में हल्दी मिलाएं। आप चाहें तो सूप में हल्दी के साथ-साथ काली मिर्च भी मिला सकते हैं।
#4
प्याज
प्याज में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा प्याज में ऐसे गुण भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से मुक्त करने में सहायक हैं। लाभ के लिए प्याज को बारीक काटें और इसे गर्म तेल में भून लें, फिर इसे सूप में मिलाएं।
#5
चुकंदर
चुकंदर में ऐसे यौगिक होते हैं, जो खून में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा चुकंदर में ऐसे तत्व शामिल होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं।
लाभ के लिए चुकंदर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सूप में मिलाएं। आप चाहें तो चुकंदर के साथ गाजर भी डाल सकते हैं।