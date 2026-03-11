बहुत खूबसूरत हैं ये 5 भारतीय गांव, जो लगते हैं किसी फिल्मी सेट की तरह

भारत में कई ऐसे गांव हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर हैं। ये गांव न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि यहां की शांतिपूर्ण जीवनशैली भी आकर्षित करती है। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर किसी ऐसे स्थान की तलाश में हैं, जहां आप प्रकृति के करीब रहकर सुकून पा सकें तो इन गांवों की यात्रा जरूर करें। ये सभी गांव किसी फिल्म के सेट जैसे नजर आते हैं।

#1 खोनासवांग, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित खोनासवांग एक बेहद सुंदर गांव है। यहां की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस गांव में आप झीलों के किनारे बैठकर प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यहां का मुख्य आकर्षण झीलों का समूह है, जहां आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के आसपास के पहाड़ और हरे-भरे मैदान भी देखने लायक हैं।

#2 मोरनी, हरियाणा हरियाणा में स्थित मोरनी एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह जगह पहाड़ियों पर बसी हुई है, जिससे यहां से चारों ओर का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मोरनी झील इस गांव का मुख्य आकर्षण है, जहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं और आसपास की हरियाली का आनंद ले सकते हैं। यहां की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान कर सकती है।

#3 धोसा, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में स्थित धोसा एक अनोखा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सभी का दिल जीत लेता है। यह गांव पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जिससे यहां से चारों ओर का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। धोसा झील इस गांव का मुख्य आकर्षण है, जहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं और आसपास की हरियाली का आनंद ले सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को बहुत पसंद आती है।

#4 लवा, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में स्थित लवा एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। लवा झील इस गांव का मुख्य आकर्षण है, जहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं और आसपास की हरियाली का आनंद ले सकते हैं। यहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती है।