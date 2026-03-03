होली पर मेहमानों को परोसें बादाम से बनी ये मिठाइयां, करेंगे खूब तारीफ

बादाम एक पौष्टिक सूखा मेवा है, जो भारतीय खान-पान में शामिल होता है। यह न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि इससे कई स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं। इन मिठाइयों का स्वाद और बनावट, दोनों ही खास हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी भारतीय मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो बादाम से बन सकती हैं और स्वाद में बेहतरीन होती हैं। ये आपके होली के जश्न के आनंद को दोगुना कर देंगी।

#1 बादाम का हलवा बादाम का हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को पीसकर उसका पेस्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें दूध, चीनी और घी मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची का पाउडर मिलाई जाती है। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और विटामिन भी भरपूर मात्रा में होते हैं।

#2 बादाम की बर्फी बादाम की बर्फी एक और लोकप्रिय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए बादाम को भिगोकर उसका पेस्ट बनाया जाता है। इसके बाद इसे दूध और चीनी के साथ पकाया जाता है, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दिया जाता है और फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इस बर्फी का स्वाद बेहद लाजवाब है और यह सभी को पसंद आती है।

#3 बादाम के लड्डू बादाम के लड्डू एक पौष्टिक और स्वादिष्ट मिठाई है, जिन्हें सूखे मेवों या सूजी से बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले बादाम को भिगोकर उसका पेस्ट बनाया जाता है, फिर इसे घी में भूनकर इसमें गुड़ या चीनी मिलाई जाती है। इसके बाद मिश्रण को गोल-गोल लड्डू आकार दिया जाता है। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और विटामिन भी भरपूर मात्रा में होते हैं।

#4 बादाम की खीर बादाम की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चावल या सेवइयां दूध में पकाई जाती हैं, फिर इसमें बादाम का पेस्ट और चीनी मिलाई जाती है। ऊपर से इलायची का पाउडर छिड़ककर सजाया जाता है। इन सभी मिठाइयों को बनाना आसान है और इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। इन्हें आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या रोजमर्रा के भोजन में शामिल कर सकते हैं।