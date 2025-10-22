सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन हैं ये 5 फेस पैक, जानिए बनाने का तरीका

सर्दियों में ठंड के कारण त्वचा में नमी की कमी आ जाती है और वह रूखी हो जाती है। ऐसे में त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए इन दिनों घरेलू फेस पैक का इस्तेमाल करना अच्छा है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल न सिर्फ त्वचा को मुलायम बनाएगा, बल्कि उसे हाइड्रेट भी रखेगा और सर्दियों में होने वाली रूखी त्वचा की समस्या से भी राहत दिलाएगा।

#1 पपीता और शहद का फेस पैक पपीता में पाए जाने वाले तत्व त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं, जबकि शहद एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में पपीते के छोटे-छोटे टुकड़े और शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इसके बाद चेहरे को तौलिए से हल्का-हल्का पोंछकर उस पर मॉइस्चराइजर लगाएं।

#2 केला, शहद और जैतून के तेल का फेस पैक केला नमी को बनाए रखने वाले जरूरी तत्वों से भरपूर होता है, जबकि जैतून का तेल त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में पके केले को मैश करें, फिर उसमें जैतून का तेल और शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।

#3 मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और नींबू का फेस पैक मुल्तानी मिट्टी त्वचा से अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद कर सकती है और गुलाब जल एक बेहतरीन टोनर की तरह काम करता है। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी, नींबू का रस और गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।

#5 बादाम का पाउडर और दूध का फेस पैक बादाम का पाउडर त्वचा से गंदगी को बाहर निकालने में मदद कर सकता है और दूध त्वचा को मुलायम बना सकता है। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में बादाम पाउडर और दूध मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।