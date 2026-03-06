हर मौसम के लिए उपयुक्त हैं ये 5 हैंडलूम साड़ियां, जानिए इन्हें स्टाइल करने के तरीके

हैंडलूम साड़ियां भारतीय महिलाओं के लिए एक खास परिधान हो सकती हैं। ये न केवल पारंपरिक हैं, बल्कि हर मौसम में पहनने के लिए भी उपयुक्त होती हैं। गर्मियों की उमस हो या सर्दियों की ठंड, हैंडलूम साड़ियां हर मौसम में आरामदायक और स्टाइलिश दिखती हैं। इस लेख में हम आपको विभिन्न मौसमों के हैंडलूम उपयुक्त हैंडब्लूम साड़ियों के बारे में बताएंगे और उन्हें पहनने के फैशन टिप्स भी देंगे।

#1 गर्मियों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प गर्मियों में सूती हैंडलूम साड़ियां सबसे अच्छा विकल्प होती हैं। ये न केवल हल्की होती हैं, बल्कि त्वचा को हवा लगने देती हैं, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है। सफेद, पीला या हल्के नीले जैसे हल्के रंग गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें पहनकर आप किसी भी समारोह में आकर्षक दिख सकती हैं। इसके साथ हल्के गहने और साधारण ब्लाउज पहनें, ताकि आपका लुक पूरा हो सके और आप आरामदायक महसूस करें।

#2 बरसात के मौसम में क्या चुनें? बरसात के मौसम में नमी और गंदगी से बचाव करते हुए भी स्टाइलिश दिखना जरूरी होता है। इसके लिए आप कांचीवरम या तिरुपति सिल्क की हैंडलूम साड़ियां चुन सकती हैं। ये साड़ियां न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि इनमें पानी का असर कम होता है। गहरे रंग जैसे नीला, हरा या बैंगनी बरसात के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ हल्के गहने और साधारण ब्लाउज पहनें, ताकि आपका लुक पूरा हो सके और आप आरामदायक महसूस करें।

Advertisement

#3 शरद ऋतु में चमकेंगी ये साड़ियां शरद ऋतु में ठंडक और हल्की धूप का मिश्रण होता है, इसलिए आप बनारसी या बनारसी सिल्क हैंडलूम साड़ियां चुन सकती हैं। इन साड़ियों में सुनेहरा बॉर्डर होता है, जो आपको शाही लुक देती है। गहरे रंग जैसे लाल, पीला या नारंगी इस मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ भारी कढ़ाई वाले ब्लाउज पहनें, ताकि आपका लुक और भी खास लगे। इन साड़ियों को पहनकर आप हर मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं।

Advertisement

#4 सर्दियों में सही रहेंगी ये साड़ियां सर्दियों में ठंड से बचाव करते हुए भी स्टाइलिश दिखना जरूरी होता है। इसके लिए आप कांजीवरम या तिरुपति सिल्क हैंडलूम साड़ियां चुन सकती हैं। इन साड़ियों में ऊन का मिश्रण होता है, जो आपको गर्माहट देता है। गहरे रंग जैसे नीला, हरा या बैंगनी इस मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ ऊनी वाले ब्लाउज पहनें, ताकि आपका लुक और भी खास लगे। इन साड़ियों को पहनकर आप हर मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं।