सर्दियों में इन 5 हेयरस्टाइल्स को बनाएं, लगेंगी बहुत खूबसूरत

सर्दियों में कपड़े ढीले और भारी हो जाते हैं इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने बालों को ऐसे स्टाइल करें, जो आपके कपड़ों के साथ अच्छे लगें। इस मौसम में टोपी और स्कार्फ भी आम हैं, जो आपके हेयरस्टाइल को प्रभावित कर सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे हेयरस्टाइल्स के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों के कपड़ों के साथ अच्छे लगते हैं और उन्हें आजमाना भी आसान है।

#1 पोनीटेल पोनीटेल एक ऐसा हेयरस्टाइल है, जो सर्दियों के कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए अपने बालों को धीरे-धीरे बीच में इकट्ठा करके एक पोनीटेल बनाएं। इस हेयरस्टाइल में आप कुछ छोटे-छोटे बालों को अपने चेहरे पर छोड़ सकती हैं ताकि यह देखने में ज्यादा नेचुरल लगे।

#2 ब्रेडेड बन ब्रेडेड बन एक खूबसूरत और आरामदायक हेयरस्टाइल है, जो सर्दियों के कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों की चोटी बांधें और फिर उसका बन बना लें। इस हेयरस्टाइल में आप कुछ छोटे-छोटे बालों को अपने चेहरे पर छोड़ सकती हैं ताकि यह देखने में ज्यादा नेचुरल लगे। ब्रेडेड बन न केवल आकर्षक दिखता है बल्कि इसमें आरामदायक भी महसूस होता है, जिससे आप पूरे दिन सहज रह सकती हैं।

#3 फ्रेंच ट्विस्ट फ्रेंच ट्विस्ट एक पारंपरिक हेयरस्टाइल है, जो सर्दियों के भारी कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपके बालों को ऊपर की ओर मोड़कर एक ट्विस्ट दिया जाता है और फिर उसे सुरक्षित कर लिया जाता है। यह हेयरस्टाइल न केवल आकर्षक दिखता है बल्कि इसमें आरामदायक भी महसूस होता है, जिससे आप पूरे दिन सहज रह सकती हैं। इसे बनाना भी आसान है और यह आपके लुक को खास बनाता है।

#4 साइड ब्रेडेड चोटी साइड ब्रेडेड चोटी एक प्यारा और आकर्षक हेयरस्टाइल है, जो सर्दियों के कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों को एक तरफ ले जाकर उसकी चोटी बांधें। इस हेयरस्टाइल में आप कुछ छोटे-छोटे बालों को अपने चेहरे पर छोड़ सकती हैं ताकि यह देखने में ज्यादा नेचुरल लगे। साइड ब्रेडेड चोटी न केवल आकर्षक दिखती है बल्कि इसमें आरामदायक भी महसूस होता है।