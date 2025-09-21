सुबह की ये 5 अच्छी आदतें आपके बालों को बना सकती हैं लंबा और घना

बालों में कंघी करते समय जब ढेर सारे बाल आ जाते हैं तो दिल बैठ जाता है। इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई कारण हो सकते हैं। इनमें खराब खान-पान, गलत उत्पादों का इस्तेमाल, प्रदूषण और बीमारियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि, अगर आप अपना सुबह का रूटीन बदल लेंगे और अच्छी आदतें अपनाएंगे तो आपके बालों की समस्याएं कम हो सकती हैं। आइए ऐसी 5 आदतों के बारे में जानें, जो बालों की देखभाल में मदद कर सकती हैं।

#1 उठते ही पानी पिएं सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना या सादा पानी पीना आपके बालों के विकास में मदद कर सकता है। इससे बालों के रोमों को हाइड्रेशन मिल जाता है और उनका शुष्क होना कम हो जाता है। इससे सिर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और बालों को पोषण भी मिलता रहता है। जब बाल हाइड्रेटेड रहेंगे तो उनका टूटना कम हो जाएगा, वे जल्दी लंबे हो जाएंगे और रूसी भी नहीं होगी।

#2 बालों को पोषण देने वाला नाश्ता करें सुबह का नाश्ता न केवल शरीर, बल्कि बालों को भी पोषण देने का काम करता है। इसीलिए आपको रोजाना ऐसा नाश्ता करना चाहिए, जो बालों को स्वस्थ बनाने में योगदान देता हो। प्रोटीन से भरपूर व्यंजन खाना फायदेमंद होता है, क्यूंकि बाल ज्यादातर इसी पोषक तत्व से बने होते हैं। आपको पनीर, सोया, दही, मेवे, प्रोटीन शेक या प्रोटीन स्मूदी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आयरन, जिंक, बायोटिन, विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-D और विटामिन-E का भी सेवन करें।

#3 एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज करने से शरीर को जितना लाभ मिलता है, उतना ही फायदा बालों को भी होता है। इससे रक्त संचार सुधरता है, जिससे बालों के रोमछिद्रों तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है। यह तनाव को कम करने में मदद करता है, जो बालों के झड़ने का एक आम कारण है। सुबह कम से कम 15 मिनट पैदल चलें या योग करें, ताकि आपका शरीर जटिल एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद ही कोई मुश्किल एक्सरसाइज शुरू करें।

#4 बालों की देखभाल करें अगर आप बालों को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो उनकी ठीक तरह से देखभाल जरूर करें। इसके लिए सबसे जरूरी है तेल मालिश करना, जिससे बाल लंबे और घने हो जाते हैं। अपने बालों को हफ्ते में कम से कम 2 बार धोएं, ताकि बाल साफ रहें और रूसी जैसी समस्याएं न पैदा हों। सुबह-सुबह ठंडे पानी से ही नहाएं, क्योंकि गर्म पानी बालों को नुकसान पहुंचा सकता है।