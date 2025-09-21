मौसम बदलने पर बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

मौसम में बदलाव होते ही तापमान में भारी गिरावट आ जाती है और सर्दियों के दौरान यह काफी अधिक होता है। ऐसे में बच्चों को सर्दी और फ्लू जैसी बीमारियों का अधिक खतरा रहता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़े लोगों की तुलना में कमजोर होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को मौसम की बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 पानी की कमी से बचाएं बदलते मौसम में बच्चों को पानी की कमी से बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके लिए बच्चों को दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं। साथ ही आप उन्हें खजूर, अनार, सेब, नारियल पानी और तरबूज जैसे फलों का रस भी दे सकते हैं। ये प्राकृतिक पेय न केवल बच्चों को तरोताजा रखेंगे, बल्कि उनके शरीर को कई पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे।

#2 खाने-पीने पर दें ध्यान बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार देना महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्हें भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दाल और दूध जैसे पौष्टिक आहार दें। साथ ही विटामिन-सी युक्त आहार भी दें क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को ताजे फल और सब्जियों का रस दें और जंक फूड से दूर रखें।

#3 हाथ धोने की आदत डालें बच्चे अक्सर खेलने के बाद अपने हाथों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, जिसके कारण वे कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए बच्चों को हर समय हाथ धोने की आदत डालें। खासतौर से खाने से पहले और बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद बच्चों को अपने हाथों को अच्छे से धोने के लिए कहें। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने हाथों को बार-बार चेहरे पर न छूने दें।

#4 बाहर खेलने से बचाएं बदलते मौसम में बच्चों को बाहर खेलने से बचाना भी जरूरी है क्योंकि इस दौरान वे हवा के माध्यम से तेजी से फैलने वाली कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें घर के अंदर किसी सुरक्षित जगह पर खेलने के लिए कहें। अगर किसी कारणवश बच्चे को बाहर खेलने के लिए मजबूर होना पड़े तो उसे मुंह और नाक को अच्छी गुणवत्ता वाले मास्क से ढकने के लिए कहें।