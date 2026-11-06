तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ
क्या है खबर?
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम समस्याएं बन गई हैं। इनसे निपटने के लिए दवाइयों के साथ-साथ खान-पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुछ खाद्य पदार्थों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो तनाव और चिंता को कम करने में सहायक हो सकते हैं।
#1
हरी सब्जियां
हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली और मेथी में एक खास पोषक तत्व होता है, जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को सुधारने में मदद कर सकता है।
यह तत्व शरीर में एक रसायन का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे मूड बेहतर रहता है।
इसके अलावा हरी सब्जियों में विटामिन-C और ऐसे तत्व होते हैं, जो तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होते हैं।
#2
बादाम
बादाम में खास तरह के तेल, विटामिन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
इनमें मौजूद खास तत्व मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ते हैं।
इसके अलावा बादाम में प्रोटीन और फाइबर भी होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और थकान को दूर करते हैं। नियमित रूप से बादाम खाने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और मूड भी अच्छा रहता है।
#3
डार्क चॉकलेट
डार्क चॉकलेट में कुछ खास तत्व होते हैं, जो मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को सुधारने में मदद करते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद कैफीन और अन्य रसायन भी तनाव कम करने में सहायक होते हैं। डार्क चॉकलेट खाने से एक हॉर्मोन रिलीज होता है, जो खुशी का अहसास कराता है और तनाव को कम करता है।
इसलिए जब भी आपको तनाव महसूस हो तो एक छोटा सा टुकड़ा डार्क चॉकलेट का खाएं और खुद को तरोताजा महसूस करें।
#4
ग्रीन टी
ग्रीन टी में एक खास अमीनो एसिड होता है, जो मस्तिष्क को शांत रखता है और तनाव कम करता है। इसमें मौजूद कैफीन भी मानसिक सतर्कता बढ़ाने में मदद करता है।
इसके अलावा ग्रीन टी कुछ खास तत्वों से भरपूर होती है, जो शरीर में तनाव को कम करते हैं।
नियमित रूप से ग्रीन टी पीने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और मूड भी अच्छा रहता है।
#5
ओटमील
ओटमील फाइबर से भरपूर होता है, जो शरीर में एक हॉर्मोन का स्तर बढ़ाता है, जिससे मूड बेहतर होता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट मस्तिष्क में ऊर्जा पहुंचाते हैं, जो थकान को दूर करता है।
इसके अलावा ओटमील में मौजूद विटामिन और मैग्नीशियम भी मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। इसलिए सुबह के नाश्ते में ओटमील शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।