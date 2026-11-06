तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ

बादाम में खास तरह के तेल, विटामिन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

इनमें मौजूद खास तत्व मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ते हैं।

इसके अलावा बादाम में प्रोटीन और फाइबर भी होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और थकान को दूर करते हैं। नियमित रूप से बादाम खाने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और मूड भी अच्छा रहता है।