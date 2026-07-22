मुल्तानी मिट्टी से घर पर बनाएं ये फेस पैक

मुल्तानी मिट्टी से घर पर आसानी से बनाए जा सकते है ये 5 फेस पैक

लेखन अंजली 12:26 pm Jul 22, 202612:26 pm

क्या है खबर?

मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद है, जो त्वचा की देखभाल में बहुत मदद करता है। यह त्वचा की गहराई से सफाई करता है, अतिरिक्त तेल को सोखता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। इसके अलावा यह मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करने में भी सहायक है। आइए आज हम आपको मुल्तानी मिट्टी से बनाए जाने वाले ऐसे फेस पैक के बारे में बताते हैं, जो त्वचा की देखभाल में मदद कर सकते हैं।