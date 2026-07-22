मुल्तानी मिट्टी से घर पर आसानी से बनाए जा सकते है ये 5 फेस पैक
क्या है खबर?
मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद है, जो त्वचा की देखभाल में बहुत मदद करता है। यह त्वचा की गहराई से सफाई करता है, अतिरिक्त तेल को सोखता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। इसके अलावा यह मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करने में भी सहायक है। आइए आज हम आपको मुल्तानी मिट्टी से बनाए जाने वाले ऐसे फेस पैक के बारे में बताते हैं, जो त्वचा की देखभाल में मदद कर सकते हैं।
#1
मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक
सामग्री: 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच गुलाब जल।
फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें।
फायदा: यह फेस पैक त्वचा को ताजगी देता है और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है।
#2
मुल्तानी मिट्टी और नींबू का फेस पैक
सामग्री: 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच नींबू का रस।
फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी और नींबू का रस मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट तक सूखने दें। फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें।
फायदा: यह फेस पैक त्वचा की चमक बढ़ाता है और अतिरिक्त तेल को सोखने में मदद करता है।
#3
मुल्तानी मिट्टी और दही का फेस पैक
सामग्री: 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच दही।
फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी और दही मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें।
फायदा: यह फेस पैक त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। इसके अलावा यह दाग-धब्बों को कम करने में भी सहायक है।
#4
मुल्तानी मिट्टी और शहद का फेस पैक
सामग्री: 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच शहद।
फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी और शहद मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट तक सूखने दें। फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें।
फायदा: यह फेस पैक त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है। इसके अलावा यह मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करने में भी मदद करता है।
#5
मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल का फेस पैक
सामग्री: 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच एलोवेरा जेल।
फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें।
फायदा: यह फेस पैक त्वचा को ठंडक प्रदान करता है और उसे ताजगी देता है। इसके अलावा यह मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करने में भी सहायक है।