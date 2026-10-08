वजन घटाने में मदद कर सकते हैं ये 5 पेय, जानिए इनकी रेसिपी
क्या है खबर?
वजन घटाने के लिए खाने में कुछ ऐसे पेय शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने और पेट को भरने के साथ-साथ शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर वजन घटाने में मदद कर सकते हैं और इन्हें बनाना भी काफी आसान है।
#1
पानी में अदरक उबालकर पिएं
अदरक में मौजूद गुण पाचन को सुधारने और चर्बी कम करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए इसे वजन घटाने के लिए अच्छा माना जाता है। वजन घटाने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट अदरक के पानी का सेवन करें।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी और अदरक डालकर उबालें, फिर इसे ठंडा करके छान लें। इसके बाद इसमें नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें।
#2
खीरे के पानी का करें सेवन
खीरे में मौजूद पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने और शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें पतले-पतले खीरे के टुकड़े और पुदीने की पत्तियां डालकर इसे 5-10 मिनट तक पकाएं। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें और फिर इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए थोड़ा-सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं।
#3
दालचीनी और शहद का मिश्रण भी है फायदेमंद
दालचीनी में मौजूद तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जबकि शहद शरीर को ताकत देने में मदद कर सकता है।
लाभ के लिए एक गिलास पानी में आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर और एक चम्मच शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण का सेवन सुबह के समय करें। यह मिश्रण स्वादिष्ट भी होता है।
#4
पुदीने की चाय पिएं
पुदीने की चाय में मौजूद तत्व शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने और पेट को भरा रखने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें 2-3 पुदीने की पत्तियां डालकर इसे 5-10 मिनट तक उबालें। अब इसे कप में छानकर इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए थोड़ा-सा शहद या नींबू का रस मिला सकते हैं।
#5
नारियल पानी भी है वजन घटाने में मददगार
नारियल पानी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को सुधारने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकती है।
इसके अतिरिक्त नारियल पानी में कैलोरी कम और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यह मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए एक बेहतरीन पेय है। यह स्वाद में भी ताजगी भरा होता है।