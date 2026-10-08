वजन घटाने में मददगार पेय

वजन घटाने में मदद कर सकते हैं ये 5 पेय, जानिए इनकी रेसिपी

लेखन अंजली 09:15 am Oct 08, 202609:15 am

क्या है खबर?

वजन घटाने के लिए खाने में कुछ ऐसे पेय शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने और पेट को भरने के साथ-साथ शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर वजन घटाने में मदद कर सकते हैं और इन्हें बनाना भी काफी आसान है।