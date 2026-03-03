नींबू का स्वाद पसंद करते हैं? इससे बनाएं ये 5 तरह की खट्टी-मीठी चटनी

नींबू की चटनी हर पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का स्वाद बढ़ा सकते हैं। ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इस चटनी में नींबू के साथ-साथ अन्य मसालों का भी उपयोग होता है, जो इसे खास बनाते हैं। आइए आज हम आपको नींबू से बनने वाली 5 लजीज चटनियों की रेसिपी बताते हैं। ये हर भोजन का जायका बढ़ा सकती हैं और दिल खुश कर सकती हैं।

#1 नींबू और पुदीने की चटनी नींबू और पुदीने की चटनी गर्मियों में ताजगी देने वाली होती है। इसे बनाने के लिए ताजे पुदीने की पत्तियों को धोकर पीस लें। इसके बाद इसमें नींबू का रस, गुड़ का पाउडर और थोड़ा-सा काला नमक मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर ठंडा करें और फिर परोसें। यह चटनी स्नैक्स के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसे आप सलाद में भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और मसाले शामिल कर सकती हैं।

#2 नींबू और धनिया की चटनी नींबू और धनिया की चटनी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जब आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं। इसके लिए ताजा धनिया की पत्तियों को धोकर बारीक काट लें। इसके बाद इसमें नींबू का रस, गुड़ का पाउडर और थोड़ी-सी हरी मिर्च मिला लें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर ठंडा करें और फिर परोसें। यह चटनी रोटी या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसे आप सलाद में भी डाल सकते हैं।

#3 नींबू और सूखे नारियल की चटनी नींबू और सूखे नारियल की चटनी का स्वाद अलग होता है, जो दक्षिण भारतीय पकवानों के साथ बढ़िया लगती है। इसे बनाने के लिए सूखे नारियल को भून लें, फिर उसे ठंडा करके पीस लें। अब इसमें नींबू का रस, गुड़ का पाउडर और थोड़ा-सा नमक मिला दें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर ठंडा करें और फिर इसे परोसें। यह चटनी स्नैक्स के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसे आप सलाद में भी डाल सकते हैं।

#4 नींबू और टमाटर की चटनी नींबू और टमाटर की चटनी का स्वाद काफी खास और अलग होता है। इसके लिए पहले टमाटर को उबाल लें, फिर उसे ठंडा करके पीस लें। अब इस मिश्रण में नींबू का रस, गुड़ का पाउडर, काला नमक और थोड़ा-सा जीरा पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर ठंडा करें और फिर परोसें। यह चटनी रोटी या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसे आप स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं।