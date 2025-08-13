भारत में उगाए जाते हैं ये 5 अलग-अलग तरह के सुंदर गुलाब, जानिए इनकी खासियत

गुलाब का फूल भारतीय संस्कृति और परंपरा में बहुत अहमियत रखता है। यह फूल न केवल अपनी सुंदरता और खुशबू के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। गुलाब का उपयोग पूजा-पाठ से लेकर त्योहारों तक में होता है। इसके अलावा, गुलाब का तेल और अर्क भी औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। आइए आज हम आपको भारत में उगाए जाने वाले गुलाब की 5 अलग-अलग किस्मों के बारे में बताते हैं।

#1 कश्मीरी गुलाब कश्मीरी गुलाब अपने गहरे लाल रंग और बड़ी पंखुड़ियों के लिए मशहूर है। यह खासकर कश्मीर घाटी में उगाया जाता है। कश्मीरी गुलाब का उपयोग पारंपरिक रूप से सूफी संतों की समाधियों पर चढ़ाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा, इस गुलाब का तेल भी बहुत लोकप्रिय है, जिसे धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुशबू और गुण इसे अन्य किस्मों से अलग बनाते हैं। इसे आप गमलों में भी आसानी से उगा सकते हैं।

#2 बंगाली गुलाब बंगाली गुलाब की किस्म पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। इसके फूल बड़े और घने होते हैं, जिनका रंग नारंगी, पीच या सफेद होता है। बंगाली गुलाब का उपयोग पूजा-पाठ में होता है और इसे खास उत्सवों के दौरान सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है, जो वातावरण को महका देती है। यह गुलाब केवल भारत में ही नहीं, बल्कि बंदलादेश और अन्य पड़ोसी देशों में भी उगता है।

#3 देसी गुलाब देसी गुलाब की किस्म महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में उगाई जाती है। यह वही गुलाब है, जो ज्यादातर घरों के बगीचों में नजर आता है। यह छोटे आकार का होता है, जिनका रंग गुलाबी या सफेद होता है। देसी गुलाब का उपयोग ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। इसका अर्क त्वचा की देखभाल करने वाले उत्पादों में भी इस्तेमाल होता है। इसकी सुगंध सबसे बाकि गुलाबी की तुलना में सबसे ज्यादा मनमोहक होती है।

#4 मॉस्कट गुलाब मॉस्कट गुलाब की किस्म दक्षिण भारत में उगाई जाती है। इसके फूल बड़े आकार के होते हैं, जिनका रंग गहरा लाल या पीला होता है। मॉस्कट गुलाब का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है, जो दुनियाभर में बिकता है। इसके अलावा, इसका अर्क सुगंधित तेल बनाने के लिए भी उपयोग होता है। इसकी खुशबू और गुण इसे अन्य किस्मों से अलग बनाते हैं, जिस कारण बाजार में इसकी बहुत मांग रहती है।