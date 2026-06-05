घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट इंडो-चाइनीज स्नैक्स
क्या है खबर?
इंडो-चाइनीज स्नैक्स भारतीय लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। ये स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी आसान है। आज हम आपको कुछ ऐसे इंडो-चाइनीज स्नैक्स की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इन स्नैक्स को आप शाम की चाय के साथ या किसी पार्टी में परोस सकते हैं। आइए इन स्वादिष्ट स्नैक्स की रेसिपी जानते हैं।
#1
चाइनीज समोसा
चाइनीज समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैदा में नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंद लें, फिर इसकी छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। अब इन लोइयों को गर्म तेल में तल लें। दूसरी ओर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक डालकर भूनें, फिर इसमें शिमला मिर्च, गाजर और सोया सॉस मिलाएं। इसके बाद इसमें उबले हुए आलू मैश करके मिलाएं और समोसा का भरावन तैयार करें। इसके बाद समोसे भरकर तले।
#2
चाइनीज फ्राइड राइस
चाइनीज फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले चावल को उबाल लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें गाजर, शिमला मिर्च, हरी मटर और बाकी सब्जियां डालकर भूनें। अब इसमें उबले हुए चावल डालें और सोया सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च मिलाकर अच्छे से मिलाएं। अंत में हरी प्याज डालकर फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे।
#3
मंचूरियन
मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में थोड़ी-सी मैदा मिलाएं, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा पानी डालकर घोल तैयार करें। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च, गाजर आदि डालें। इसके बाद इस घोल को गर्म तेल में गोल आकार में डालकर तले। जब ये सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो इन्हें निकाल लें और गर्मागर्म परोसें।
#4
चाइनीज पनीर टिक्का
चाइनीज पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को लंबे टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इसके बाद इस मिश्रण में पनीर के टुकड़ों को डालकर अच्छे से मिला लें, फिर इन टुकड़ों को सींक में लगाकर तवे पर घी लगाकर सेंक लें या ओवन में ग्रिल करें। गर्मागर्म पनीर टिक्का तैयार हो गया।
#5
चाइनीज भेल
चाइनीज भेल बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में थोड़ी-सी मैदा मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल की पतली-पतली आकार में बनाकर डीप फ्राई कर लें। दूसरी ओर एक बर्तन में बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च आदि मिलाएं। इसके बाद इसमें तले हुए बेसन के टुकड़े, हरी चटनी, लाल चटनी, सेव और थोड़ा-सा नमक डालकर अच्छे से मिला लें। इन सभी इंडो-चाइनीज स्नैक्स को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।