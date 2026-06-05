घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट इंडो-चाइनीज स्नैक्स

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चाइनीज समोसा

चाइनीज समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैदा में नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंद लें, फिर इसकी छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। अब इन लोइयों को गर्म तेल में तल लें। दूसरी ओर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक डालकर भूनें, फिर इसमें शिमला मिर्च, गाजर और सोया सॉस मिलाएं। इसके बाद इसमें उबले हुए आलू मैश करके मिलाएं और समोसा का भरावन तैयार करें। इसके बाद समोसे भरकर तले।