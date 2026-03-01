खजूर से बनाए जाते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, एक बार जरूर चखें इनका स्वाद

खजूर एक फल है, जो भारतीय खान-पान में अहम जगह रखता है। इसका स्वाद बढ़िया होता ही है, साथ ही इसे खाने के कई फायदे भी हैं। इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर लोग खजूर को सीधा खाते हैं या फिर स्मूदी में मिलाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि खजूर से कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए खजूर से बनाए जाने वाले कुछ बेहतरीन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 खजूर की खीर खजूर की खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे दूध और चावल के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चावल डालें। जब चावल पक जाएं तो उसमें कटे हुए खजूर डालें और थोड़ी देर तक पकने दें। अंत में इसमें इलायची पाउडर और काजू डालकर सजाएं। यह खीर सेहत के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है।

#2 खजूर की चटनी खजूर की चटनी एक अनोखी और स्वादिष्ट साइड डिश है, जिसे आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खजूरों को पानी में भिगोकर नरम करें। इसके बाद इन्हें मिक्सी में पीस लें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। इस चटनी का स्वाद इतना खास है कि यह आपके किसी भी स्नैक को लाजवाब बना देगी।

Advertisement

#3 खजूर का हलवा हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी खजूर का हलवा चखा है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले घी में सूजी भून लें, फिर उसमें दूध मिलाकर पकने दें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें कटे हुए खजूर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसमें इलायची पाउडर और काजू डालकर सजाएं। यह हलवा बेहद स्वादिष्ट है और आपके किसी भी जश्न को खास बना देगा।

Advertisement

#4 खजूर की बर्फी बर्फी तो कई तरह की बनती हैं, लेकिन खजूर की बर्फी की बात ही अलग होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खोया और चीनी मिलाकर पकने दें, फिर इसमें कटे हुए खजूर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को घी लगी हुई थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और फिर टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी बेहद स्वादिष्ट है और इसमें प्राकृतिक मिठास होती है। इसके चलते यह पौष्टिक भी होती है।