फलों से बनने वाले स्नैक्स

फलों से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली 04:18 pm Jun 06, 202604:18 pm

क्या है खबर?

फलों का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आमतौर पर लोग फल को सलाद या जूस के रूप में ही खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फल से कई तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं? इन स्नैक्स को बनाना आसान है और ये आपकी दिनभर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए फलों से बनाए जाने वाले कुछ बेहतरीन स्नैक्स की रेसिपी जानते हैं।