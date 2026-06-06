फलों से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
फलों का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आमतौर पर लोग फल को सलाद या जूस के रूप में ही खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फल से कई तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं? इन स्नैक्स को बनाना आसान है और ये आपकी दिनभर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए फलों से बनाए जाने वाले कुछ बेहतरीन स्नैक्स की रेसिपी जानते हैं।
#1
सेब के चिप्स
सेब के चिप्स एक सेहतमंद स्नैक हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेब को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। इसके बाद उनके ऊपर थोड़ा-सा नींबू का रस डालें, ताकि उनका रंग न बदले। अब इन्हें ओवन में 150 डिग्री पर लगभग एक से 2 घंटे तक बेक करें, जब तक कि वे कुरकुरे न हो जाएं। इस स्नैक को आप किसी भी समय खा सकते हैं और यह बहुत स्वादिष्ट है।
#2
केले की टिक्की
केले की टिक्की एक बेहतरीन सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पके हुए केले को मैश कर लें। इसके बाद उसमें ओट्स, थोड़ा-सा शहद और अपने पसंदीदा सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार में बनाकर तवे पर हल्का-सा तेल लगाकर सेंक लें। ये टिक्की नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाने के लिए आदर्श हैं।
#3
अनार के दाने वाला दही
अनार के दाने वाला दही एक ताजगी भरा स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए एक कटोरे में ताजगी भरा दही लें और उसमें ताजे अनार के दाने डालें। आप इसमें थोड़ा-सा शहद या गुड़ भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए और हल्की मिठास आ जाए। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट, बल्कि पोषण से भरपूर भी है और इसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।
#4
पपीता और पुदीने की चटनी
पपीता और पुदीने की चटनी एक अनोखा मिश्रण है, जो आपके स्नैक्स को नया स्वाद दे सकता है। इसके लिए पपीते को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें ताजे पुदीने की पत्तियां डालकर पीस लें। अब इस मिश्रण को थोड़ा-सा नींबू का रस, नमक और लाल मिर्च के टुकड़े मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। यह चटनी किसी भी स्नैक के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसे आप रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं।
#5
आम का आचार
आम का आचार भारतीय खाने का अहम हिस्सा है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को धूप में कुछ दिनों तक रखें, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह आचार लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसलिए इसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।