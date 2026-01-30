दक्षिणी फ्रांस में स्थित हैं ये 5 बोटैनिकल गार्डन, एक बार जरूर जाएं

दक्षिणी फ्रांस अपने खूबसूरत परिदृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां के बोटैनिकल गार्डन पर्यटकों को प्रकृति के करीब ले जाते हैं और शांति का अनुभव कराते हैं। ये गार्डन विभिन्न प्रकार के पौधों और फूलों से सजे हुए हैं, जो हर मौसम में अलग-अलग सुंदरता प्रदान करते हैं। यहां की हरियाली और ताजगी भरी हवा मन को सुकून देती है, जिससे यह जगह आराम करने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए आदर्श है।

#1 मैरिग्नो गार्डन मैरिग्नो गार्डन मार्सिले में स्थित एक खूबसूरत बोटैनिकल गार्डन है। यह गार्डन अपने अलग-अलग प्रकार के पौधों और फूलों के लिए मशहूर है। यहां आप कई तरह के स्थानीय और विदेशी पौधों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की हरियाली देखकर मन का तनाव भी कम हो जाता है। गार्डन में चलने के लिए सुंदर रास्ते बने हुए हैं, जो आपको प्रकृति के करीब ले जा सकते हैं और शांति से सैर करने का मौका दे सकते हैं।

#2 जार्डिन बोटैनिक जार्डिन बोटैनिक नीस में बसा एक शानदार बोटैनिकल गार्डन है, जहां आप कई तरह के दुर्लभ पौधों को देख सकते हैं। इस गार्डन में लगभग 3,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें मेडिटेरेनियन और उष्णकटिबंधीय पौधे शामिल हैं। यहां का माहौल बहुत ही शांत और आरामदायक है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। इसके अलावा यहां से नीस शहर का सुंदर दृश्य भी देखा जा सकता है, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देता है।

#3 जार्डिन एक्सोटिक जार्डिन एक्सोटिक मोंटे कार्लो में स्थित एक शानदार बोटैनिकल गार्डन है, जहां आप अलग-अलग प्रकार के विदेशी पौधों को देख सकते हैं। इस गार्डन में लगभग 6,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें कैक्टस, सुकुलेंट्स और कई अन्य विदेशी पौधे शामिल हैं। यहां का माहौल बहुत ही खास और मनमोहक है, जो आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। इसके अलावा यहां से समुद्र का सुंदर दृश्य भी देखा जा सकता है।

#4 जार्डिन डेस प्लांट्स जार्डिन डेस प्लांट्स पेरिस में बसे हुए सबसे पुराने बोटैनिकल गार्डन में से एक है। इस गार्डन में लगभग 10,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें फूल, पेड़-पौधे और कई अन्य किस्में शामिल हैं। यहां का माहौल बहुत ही शांत और आरामदायक है, जो आपको प्रकृति के बीच समय बिताने का मौका देता है। यहां के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियां उगाई जाती हैं, जिससे यह गार्डन देखने लायक बन जाता है।